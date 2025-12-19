Укр Рус
Секретный способ, о котором не знает никто: как размножать герань
19 декабря, 21:16
6

Секретный способ, о котором не знает никто: как размножать герань

Алена Гогунская
Основные тезисы
  • Цветоводы рекомендуют размножать герань методом "в пакете", что создает идеальный микроклимат для образования корней.
  • Для наилучшего цветения герани нужно 4 – 6 часов солнечного света в день, своевременный полив, регулярная обрезка и хорошо дренированная почва.

Размножение герани интересует многих садоводов. Однако мало кто знает о секретном способе, который поможет получить много растений с одного куста. Вместо привычного укоренения черенков в воде или почве, украинские цветоводы советуют метод "в пакете".

Всеми секретами поделится The Spruce, передает 24 Канал.

Какой способ поможет в размножении герани?

Вместо привычного укоренения черенков в воде или почве, украинские цветоводы советуют метод "в пакете", что создает идеальный микроклимат для образования корней и значительно упрощает процесс без частого полива или дополнительных забот.

По этому методу черенки герани нарезают из здорового куста длиной примерно 15 сантиметров, очищают нижние листья и втыкают во влажный субстрат из торфа и перлита, а затем плотно закрывают в полиэтиленовый пакет. Внутри благодаря высокой влажности создается "домашний парник", в котором корни формируются уже через несколько недель без дополнительного полива.

Эксперты рекомендуют ставить пакеты в светлое, но не под прямые солнечные лучи место с температурой около 18 градусов, а после появления корней высаживать несколько черенков вместе в большой горшок – так можно получить плотный, пышный куст, который весной обильно зацветет.

Какой способ поможет в размножении герани / Фото Unsplash

Как герань цветет зимой?

В блоге Martha Stewart пишет, что зимой герань может цвести, если обеспечить ей достаточный свет, умеренную температуру и правильный уход:

  • растение следует ставить на солнечный подоконник или досвечивать фитолампами,
  • поддерживать температуру около 15 – 20 градусов,
  • поливать умеренно, не допуская переувлажнения почвы,
  • подкармливать раз в месяц удобрением для цветущих растений,
  • обрезать отцветшие цветоносы для стимуляции появления новых бутонов,
  • Именно при таких условиях даже зимой герань способна радовать яркими цветами.

Как сделать так, чтобы герань цвела круглый год?

Ранее мы писали, что для наилучшего цветения герани необходимо 4 – 6 часов солнечного света в день и своевременный полив, чтобы предотвратить пересыхание почвы. Регулярное обрезание лишних побегов помогает стимулировать здоровый рост новых бутонов и повышает качество цветения. Герань нуждается в хорошо дренированной почве; добавление органических материалов может улучшить дренаж и способствовать лучшему цветению.