Секретный способ, о котором не знает никто: как размножать герань

Размножение герани интересует многих садоводов. Однако мало кто знает о секретном способе, который поможет получить много растений с одного куста. Вместо привычного укоренения черенков в воде или почве, украинские цветоводы советуют метод "в пакете".

Всеми секретами поделится The Spruce, передает 24 Канал.

Смотрите также Бабушкины советы надо забыть немедленно: какие методы в садоводстве уже не работают

Какой способ поможет в размножении герани?

Вместо привычного укоренения черенков в воде или почве, украинские цветоводы советуют метод "в пакете", что создает идеальный микроклимат для образования корней и значительно упрощает процесс без частого полива или дополнительных забот.

По этому методу черенки герани нарезают из здорового куста длиной примерно 15 сантиметров, очищают нижние листья и втыкают во влажный субстрат из торфа и перлита, а затем плотно закрывают в полиэтиленовый пакет. Внутри благодаря высокой влажности создается "домашний парник", в котором корни формируются уже через несколько недель без дополнительного полива.

Кстати, найти герань или корзины для луковиц по лучшим ценам можно на Prom. А еще саженцы, грунт, инвентарь и кучу всего для сада. Если оформите подписку Smart – доставка с Прома будет бесплатная.

Эксперты рекомендуют ставить пакеты в светлое, но не под прямые солнечные лучи место с температурой около 18 градусов, а после появления корней высаживать несколько черенков вместе в большой горшок – так можно получить плотный, пышный куст, который весной обильно зацветет.

Какой способ поможет в размножении герани / Фото Unsplash

Как герань цветет зимой?

В блоге Martha Stewart пишет, что зимой герань может цвести, если обеспечить ей достаточный свет, умеренную температуру и правильный уход: растение следует ставить на солнечный подоконник или досвечивать фитолампами,

поддерживать температуру около 15 – 20 градусов,

поливать умеренно, не допуская переувлажнения почвы,

подкармливать раз в месяц удобрением для цветущих растений,

обрезать отцветшие цветоносы для стимуляции появления новых бутонов,

Именно при таких условиях даже зимой герань способна радовать яркими цветами.

Как сделать так, чтобы герань цвела круглый год?

Ранее мы писали, что для наилучшего цветения герани необходимо 4 – 6 часов солнечного света в день и своевременный полив, чтобы предотвратить пересыхание почвы. Регулярное обрезание лишних побегов помогает стимулировать здоровый рост новых бутонов и повышает качество цветения. Герань нуждается в хорошо дренированной почве; добавление органических материалов может улучшить дренаж и способствовать лучшему цветению.