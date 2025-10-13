Одна з головних проблем зберігання бананів – вони дуже швидко чорніють. До яких тільки хитрощів не вдаються, аби призупинити процес і продовжити термін зберігання фрукта.

Зберігати банан у холодильнику не можна, адже як би це парадоксально не звучало, саме низька температура сприятиме його почорнінню. А яка ще підказка стане у пригоді – розповідає 24 Канал з посиланням на Food Republic.

До теми Волоські горіхи без цвілі та гіркоти: 3 секрети їхнього зберігання

Як фольга може продовжити термін зберігання бананів?

Банан вкрай важко зберегти свіжим, адже цей фрукт активно виділяє етиленові гази, які сприяють дозріванню. Більша частина цих газів виділяють стебла, що дозволяє бананам дозрівати після того, які їх зірвали з дерева.

Корінці бананів треба обгорнути фольгою / Фото Pixabay

Як ви вже здогадалися, потрібно обгорнути фольгою корінь стебла бананів. Це в рази уповільнює процес дозрівання та дозволить насолоджуватися свіжістю бананів ще довше.

Як ще продовжити термін зберігання бананів?

Місце зберігання бананів повинно бути темним та прохолодним. Однак не використовуйте закриті пакети, інакше навпаки прискорите дозрівання фрукта, радить Le Ravi.

А якщо банани почали темніти – використайте їх для приготування молочних коктейлів. Вони будуть в міру солодкими та смачними для напою, який люблять усі.

Цікава підказка