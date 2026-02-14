Мікроби зникнуть з ванної за 10 секунд: простий трюк, який треба знати всім
- Експерти радять протирати всю зовнішню частину унітазу щонайменше раз на тиждень для покращення гігієни.
- Використання різних губок для окремих зон та легших засобів, як перекис водню, допомагає уникнути поширення бактерій та пошкодження поверхонь.
Однією з найзабрудненіших ділянок у ванній кімнаті вважається туалет, бо саме на ньому накопичується багато мікробів. Господарі часто миють обідок, але бачок та ручка змиву – залишаються без належного догляду.
Саме до ручки впродовж дня торкаються немитими руками найчастіше, тому кількість бактерій на ній може бути набагато більшою, ніж на сидінні, пише Express.
Читайте також Чим прочистити каналізацію за ніч: названо найкращий засіб
Як правильно мити унітаз?
Під час змивання з відкритою кришкою мікрочастини води осідають на зовнішніх поверхнях унітазу. З часом мікроби накопичуються та можуть поширюватися по ванній кімнаті через вологу та пил.
Саме тому експерти радять протирати не лише чашу, а й усю зовнішню частину унітазу щонайменше раз на тиждень. Це займає лічені секунди, але суттєво впливає на гігієну.
Унітаз потрібно ретельно очищати / Фото Pexels
Ще одна поширена помилка – використання однієї й тієї ж ганчірки для різних поверхонь. Через це бактерії легко переносяться з однієї ділянки на іншу. Варто змінювати серветки чи використовувати різні губки для окремих зон, а ще краще – позначати їх кольорами, щоб уникнути плутанини.
Фахівці не радять зловживати відбілювачем у надії на стерильну чистоту. Надмірна кількість агресивної хімії може пошкодити фарфор та створити небезпечні випари в закритому приміщенні. Замість нього краще обрати легшу альтернативу – перекис водню.
До слова, лимонна кислота є ефективним натуральним засобом для очищення унітаза від вапняного нальоту та сечового каменю, пише Southern Living. Для очищення зливу рекомендується використовувати соду, оцет та миючий засіб, щоб уникнути накопичень жиру та бруду, якщо вони не сильно в'їлися в поверхню.
Які цікаві поради варто знати?
Якщо гумовий ущільнювач пральної машини став брудним, є простий спосіб його почистити.
А ще кухні взимку варто розкласти вату – цей секрет вражає навіть досвідчених господинь.
Часті питання
Чому ванна кімната може бути більш забрудненою, ніж здається?
Ванна кімната може бути більш забрудненою через мікрочастини води, які осідають на зовнішніх поверхнях унітазу під час змивання з відкритою кришкою. З часом мікроби накопичуються та можуть поширюватися по приміщенню через вологу та пил.
Які рекомендації експертів щодо чищення унітазу?
Експерти радять протирати не лише чашу унітазу, але й усю його зовнішню частину щонайменше раз на тиждень. Також рекомендується використовувати різні серветки чи губки для окремих зон, щоб уникнути перенесення бактерій, а замість агресивної хімії обирати легші засоби, як-от перекис водню.
Які натуральні засоби можна використовувати для очищення унітазу?
Для очищення унітазу від вапняного нальоту та сечового каменю можна використовувати лимонну кислоту. Для очищення зливу рекомендується застосовувати соду, оцет та миючий засіб, щоб уникнути накопичень жиру та бруду.