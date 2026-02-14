Микробы исчезнут из ванной за 10 секунд: простой трюк, который надо знать всем

Одним из самых загрязненных участков в ванной комнате считается туалет, потому что именно на нем скапливается много микробов. Хозяева часто моют ободок, но бачок и ручка смыва остаются без должного ухода.

Именно к ручке в течение дня касаются немытыми руками чаще всего, поэтому количество бактерий на ней может быть гораздо больше, чем на сиденье, пишет Express.

Как правильно мыть унитаз?

Во время смывания с открытой крышкой микрочастицы воды оседают на внешних поверхностях унитаза. Со временем микробы накапливаются и могут распространяться по ванной комнате через влагу и пыль.

Именно поэтому эксперты советуют протирать не только чашу, но и всю внешнюю часть унитаза минимум раз в неделю. Это занимает считанные секунды, но существенно влияет на гигиену.



Унитаз нужно тщательно очищать / Фото Pexels

Еще одна распространенная ошибка – использование одной и той же тряпки для различных поверхностей. Из-за этого бактерии легко переносятся с одного участка на другой. Стоит менять салфетки или использовать разные губки для отдельных зон, а еще лучше – обозначать их цветами, чтобы избежать путаницы.

Специалисты не советуют злоупотреблять отбеливателем в надежде на стерильную чистоту. Чрезмерное количество агрессивной химии может повредить фарфор и создать опасные испарения в закрытом помещении. Вместо него лучше выбрать более легкую альтернативу – перекись водорода.

К слову, лимонная кислота является эффективным натуральным средством для очистки унитаза от известкового налета и мочевого камня, пишет Southern Living. Для очистки слива рекомендуется использовать соду, уксус и моющее средство, чтобы избежать накоплений жира и грязи, если они не сильно въелись в поверхность.

Какие интересные советы стоит знать?