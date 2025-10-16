Укр Рус
16 жовтня, 21:43
2

Назбирати – це лише половина справи: як правильно зберігати сушені гриби

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Сушені гриби слід зберігати в сухих і темних місцях, найкраще в герметичних скляних банках або тканинних мішечках.
  • Перед використанням гриби замочують у воді, щоб відновити їхню структуру і смак.

Сушені гриби – це чудовий інгредієнт, який збагатить смак ваших страв та додасть їм неймовірного аромату. Але для цього треба забезпечити їх правильне зберігання.

Сушіння – один з найкращих способів зберігати гриби на тривалий час. Яких правил варто дотримуватися, аби цей продукт залишився не лише смачним, а й безпечним, розповідає 24 Канал з посиланням на Wikihow

Як зберігати сушені гриби? 

Перша підказка – оберіть сухе і темне місце. Що стосується тари, то найкраще підійдуть герметичні скляні банки. Можна використовувати і мішечки з тканини, але в такому випадку варто потурбуватися, аби навіть теоретично не могло виникнути контакту з водою.

Річ у тому, що саме вода може перетворити сушені гриби на небезпечний інгредієнт. Достатньо кількох краплин, аби почала утворюватися пліснява. У кращому випадку псування продукту буде помітним – в такому разі його нізащо не можна вживати. 

Колорит стравам гарантовано / Фото Pixabay 

А от перед використанням сушені гриби треба замочити у воді – це допоможе відновити їх структуру та смак. 

Вам також може бути корисним гайд зі зберігання сушених грибів з TikTok mustlased – дотримуйтесь інструкції та додавайте стравам неповторного грибного колориту. 

