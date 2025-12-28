Не стеліть фольгу навмання: блискуча чи матова сторона справді має значення
- Блискуча сторона фольги краще відбиває тепло, а матова – поглинає, тому важливо враховувати, що саме ви готуєте.
- При запіканні м'яса, риби чи овочів фольгу краще класти блискучою стороною усередину, щоб зменшити втрату вологи.
Під час підготовки до святкування так хочеться, щоб усе було ідеально і всі страви вдалися. Проте інколи все може зіпсувати навіть така дрібна деталь як сторона фольги.
Фольга працює за законами фізики, тому відповідь на це запитання є однозначною, інформує 24 Канал з посиланням на Onet. Тому важливо розуміти цю специфіку, щоб не зіпсувати страви власними руками.
Якою стороною стелити фольгу на деко?
Згідно з інструкцією, блискуча сторона фольги краще відбиває тепло, а матова – краще його поглинає. Тому тут визначальним є те, що саме ви плануєте приготувати.
Як правильно використовувати фольгу / Фото Unsplash
Коли фольгу стелять для запікання м’яса, риби чи овочів, краще класти її блискучою стороною усередину. Такий трюк допоможе зменшити втрату вологи. Страва пропечеться більш рівномірно – якраз те, що потрібно у цьому випадку.
Ще фольга може використовуватися як підкладка на деко. У цій ситуації сторони вже не мають значення. Тут вона виконує роль бар’єра, а не інструмента теплопередачі. Якщо страва має вийти зі скоринкою, матову сторону найкраще залишити зверху.
Яка найбільша помилка при використанні фольги?
Не варто щільно загортати фольгу там, де потрібна циркуляція повітря, пише Martha Stewart. Тоді страва не буде запікатися, а "пріти".
Їжа може вдатися смачною, але сама технологія буде більше схожа на тушкування. Часто це не той результат, якого домагаються господині.
