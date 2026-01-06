99% водіїв неправильно користуються скребком для авто: експерт пояснив, як чистити скло

Взимку очищення лобового скла від льоду стає щоденною рутиною для більшості водіїв. Проте один з досвідчених автомобілістів зазначив, що переважна частина керманичів робить це неправильно, ризикуючи пошкодити скло власного авто.

За словами експерта, типовою помилкою є те, що водії одразу починають шкребки лід гострою стороною скребка, пише 24 Канал з посиланням на ютуб Pro Auto. Такий підхід є малоефективним та може залишити мікроподряпини на лобовому склі, які з часом погіршать огляд та можуть призвести до дорогого ремонту.

Як користуватися скребком для автомобіля?

Очищення насправді слід починати зі зворотного боку скребка – тієї частини, де є спеціальні ребра. Саме вони призначені для руйнування крижаної кірки та зняття напруги в льоді. Після цього лід легше відходить від поверхні скла, і лише після цього треба переходити до гладкої сторони скребка.

Такий метод дозволить ефективно прибрати лід без ризику пошкодження скла й не залишить слідів. На завершальному етапі фахівець рекомендує скористатися щіткою, щоб видалити залишки льоду та снігу й зробити поверхню чистою.

Правильне використання навіть простих автомобільних аксесуарів не лише зекономить час, але й допоможе зберегти автомобіль в належному стані впродовж всього зимового сезону.

До слова, основною причиною запотівання скла автомобіля взимку є надлишок вологи в салоні, пише Gs24. Негерметичні ущільнювачі та використання режиму рециркуляції повітря можуть погіршити ситуацію, тому варто перевіряти герметичність і використовувати подачу зовнішнього повітря.

