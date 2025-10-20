Куртка стане найпомітнішим елементом гардероба кожного з нас на кілька місяців. Саме тому варто попіклуватися про те, щоб вона була у гарному стані й чудово виглядала.

Прати куртку у пральній машині – чудове рішення, яке зекономить вам багато часу та дозволить почувати впевнено у чистій речі. Про що треба знати, аби не зіпсувати куртку та надати їй нового вигляду розповідає 24 Канал з посиланням на The Laundress.

До теми Пуховик буде ніби новенький: як його випрати, щоб не збився пух

Як прати куртку у пральній машині?

Найперше треба обрати правильний засіб для прання. Запамʼятайте: звичайний порошок не для зимових курток, інакше одяг може втратити форму, також може змінитися колір та зʼявитися розводи.

Зазвичай виробники вказують на своїх виробах, який одяг можна прати їхнім засобом. Тож краще витратити кілька хвилин на вивчення етикетки, аніж кілька тисяч гривень на нову куртку.

Режим прання та віджим також повинні бути делікатними. Уважно вивчіть етикетку куртки та чітко дотримуйтеся температурного режиму води – зайві експерименти можуть стати катастрофічними.

А ще у пригоді також можуть стати лайфхак з TikTok _whitesheep.ua.

Ще один лайфхак про прання