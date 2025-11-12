Як швидко вигнати щурів з дому: дешевий спосіб з ватними кульками
- Замочіть ватні кульки в ефірній олії лаванди чи перцевої м’яти та розкладіть їх у місцях, де можуть з'явитися щури.
- Запах цибулі, часнику, оцту, аміаку, а також спецій, таких як гвоздика та чорний перець, може допомогти відлякати щурів.
В осінньо-зимову пору щури активізуються, тому можуть стати непроханими гостями у будинках. Якщо помітите хоч одного гризуна, потрібно одразу братися за виведення, бо вони здатні пошкодити шнури та меблі в оселі.
Холод змушує щурів шукати тепло та їжу, пише 24 Канал з посиланням на Express. Підозрілі шерехи вночі та погрижені речі є ознакою появи гризунів вдома, тому діяти треба починати одразу.
Як позбутися щурів восени?
Листопад та грудень – пік активності гризунів. Окрім будинку, вони можуть оселятися у підвалах чи гаражах, тому треба все ретельно обдивитися у цих місцях. Втім, є один простий спосіб, який допоможе їх дуже швидко відлякати – це звичайні ватні кульки.
Їх потрібно замочити в ефірній олії лаванди чи перцевої м’яти й розкласти під раковинами та будь-якими іншими місцями. Сильний аромат збиває щурів з пантелику, перекриваючи їхні запахові сліди, за якими вони орієнтуються.
Щурів відлякують різні запахи / Фото Pexels
У щурів дуже сильний та чутливий нюх, тому природні аромати діють на них як бар’єр. Лаванда, м’ята чи евкаліпт збивають гризуна з маршруту, тому він змушений буде тікати з вашого дому.
Та кріп методу з ватними кульками варто ще закрити всі щілини, зберігати їжу добре закритою та регулярно прибирати. Така профілактика вбереже від ймовірної появи гризунів.
Ресурс Better Homes & Gardens пише, що вивести щурів з ділянки можна навіть без використання хімії. Вигнати гризунів допоможе запах цибулі, часнику, оцту та аміаку. У певних випадках можуть допомогти ультразвукові прилади.
Деякі спеції для щурів є нестерпними. Гризуни дуже не люблять запаху гвоздики, сушеного лаврового листя, чорного перцю. Ці прянощі треба розкласти біля можливих місць перебування щурів.
Як ще прогнати гризунів?
Запахи кориці, оцту, олії перцевої м’яти, евкаліпта, гвоздики, часника, лаванди та цибулі ефективно відлякують мишей.
Миші та щури можуть проникнути в будинок через тріщини та щілини, тому важливо герметизувати можливі входи, особливо восени та взимку.
Часті питання
Чому щури активізуються восени?
Листопад та грудень — пік активності гризунів, оскільки холод змушує їх шукати тепло та їжу, що призводить до їх появи у будинках, підвалах та гаражах.
Які природні засоби можуть допомогти відлякати щурів?
Щурів можна відлякати за допомогою ватних кульок, замочених в ефірній олії лаванди чи перцевої м’яти, а також запахами цибулі, часнику, оцту та аміаку.
Які профілактичні заходи допоможуть уникнути появи гризунів у домі?
Профілактичні заходи включають закриття всіх щілин, зберігання їжі щільно закритою та регулярне прибирання, що допоможе уникнути появи гризунів.