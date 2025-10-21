Навіщо обприскувати сад засобом для миття посуду: дізнайтеся секрет дачників
- Засіб для миття посуду може відлякувати шкідників, таких як попелиця, мухи та гусениці, від рослин у саду.
- Для захисту рослин можна розвести кілька крапель засобу в літрі води та обприскати рослини, щоб покрити їх слизькою речовиною.
Навіть восени садівники не припиняють роботу й доглядають за своїми рослинами. Дехто використовує цікавий лайфхак, який полягає в обприскуванні миючими засобами.
Виявляється, що засіб для миття посуду здатен не лише вимивати жир з тарілок, але й допомогти впоратися з певними питаннями в саду, пише 24 Канал з посиланням на Express.
Навіщо обприскувати сад засобом для миття посуду?
Завдяки засобу для миття посуду можна позбутися шкідників, які здатні знищити рослини й пошкодити урожай фруктів чи овочів. Окрім того, рідина здатна відлякати попелицю, мух та гусениць від рослин.
У жовтні плодові мущки та білокрилки полюють на яблука, груші й пізні помідори. З’являються вони не лише в саду, але й у теплицях. Проти шкідників не потрібно використовувати дорогі засоби, тим паче, що рідина для миття посуду – не вбиває їх, а лише відлякує.
Попелицю можна легко відлякати / Фото Pexels
Для отримання засобу потрібно до літру води налити кілька крапель рідини для миття посуду й обприскати рослини. Рідина покриє стебла та листя слизькою речовиною, яка захистить рослини від попелиці та мошки, бо вони вже не зможуть сісти на листя й харчуватися стеблами.
Від попелиці можна застосовувати мильну воду. Потрібно чайну ложку рідини для миття посуду розвести в 3 літрах води. Попелиця не може дихати під шаром мила, тож скоро задихнеться.
Відома ютуб-блогерка на своєму каналі "Городниця з Одеси" розповіла, що попелицю здатні відлякати 3 засоби. Дачниця каже, що ефективним є шампунь від бліх, нашатир з молочною сироваткою та олія з милом. Ефективність засобів підтверджена практикою, попелиця обсипається через кілька хвилин після застосування.
Які рослини не можна обрізати восени?
Не обрізайте восени гортензії, азалії та форзицію, щоб не втратити майбутнє цвітіння.
В осінню пору також не можна обрізати дику яблуню, кислу вишню, глід, магнолію, рожевий дерен та амеланхер.
