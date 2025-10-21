Зачем опрыскивать сад средством для мытья посуды: узнайте секрет дачников

Даже осенью садоводы не прекращают работу и ухаживают за своими растениями. Некоторые используют интересный лайфхак, который заключается в опрыскивании моющими средствами.

Оказывается, что средство для мытья посуды способно не только вымывать жир с тарелок, но и помочь справиться с определенными вопросами в саду, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Зачем опрыскивать сад средством для мытья посуды?

Благодаря средству для мытья посуды можно избавиться от вредителей, которые способны уничтожить растения и повредить урожай фруктов или овощей. Кроме того, жидкость способна отпугнуть тлю, мух и гусениц от растений.

В октябре плодовые мущки и белокрылки охотятся на яблоки, груши и поздние помидоры. Появляются они не только в саду, но и в теплицах. Против вредителей не нужно использовать дорогие средства, тем более, что жидкость для мытья посуды – не убивает их, а только отпугивает.



Тлю можно легко отпугнуть / Фото Pexels

Для получения средства нужно в литр воды налить несколько капель жидкости для мытья посуды и опрыскать растения. Жидкость покроет стебли и листья скользким веществом, которое защитит растения от тли и мошки, потому что они уже не смогут сесть на листья и питаться стеблями.

От тли можно применять мыльную воду. Нужно чайную ложку жидкости для мытья посуды развести в 3 литрах воды. Тля не может дышать под слоем мыла, поэтому скоро задохнется.

Известная ютуб-блогерша на своем канале "Огородница из Одессы" рассказала, что тлю способны отпугнуть 3 средства. Дачница говорит, что эффективным является шампунь от блох, нашатырь с молочной сывороткой и масло с мылом. Эффективность средств подтверждена практикой, тля осыпается через несколько минут после применения.

