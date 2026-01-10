Навіщо обробляти оселю зубною пастою: допомагає позбутися серйозної проблеми

Зубна паста для нас – це засіб для щоденної гігієни, однак фахівці віднайшли цікаве застосування. Виявляється, завдяки пасті можна побороти поширену побутову проблему – мурах, які час від часу з’являються у помешканні.

Переважно мурахи з’являються в оселі в теплу пору року, але й взимку теж здатні пролізти через щілини в пошуках залишків їжі, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Як позбутися мурах завдяки зубній пасті?

Часто мурахи полюють на солодке, тому розлитий мед чи джем – привабить їх в першу чергу. Щоб відлякати непроханих гостей, допоможе звичайна зубна паста з ароматом м’яти. Мурахи дуже не люблять м’ятного запаху, тому одразу тікають з тих місць, де є її аромат.

Для приготування цього домашнього засобу потрібно змішати в мисці зубну пасту з половиною склянки води й додати столову ложку миючого засобу для посуду. Отриману суміш треба процідити, а тоді перелити в пульверизатор та розпилити на проблемні зони.



Мурахи не люблять запах м'ятної пасти / Фото Pexels

Миючий засіб добре розподіляє пасту та закріплює її на поверхнях, де найчастіше з’являються мурахи – це підвіконня, стільниці та місця біля щілин. Таку обробку можна повторювати кожних кілька днів. Метод є безпечним для дому та домашніх улюбленців, оскільки не містить агресивної хімії.

До слова, блогер Богдан Волинський поділився способом виведення кухонної молі за допомогою пластикової пляшки, солі, соди та гвоздики. За його словами, потрібно зрізати верх та низ пластикової пляшки з-під води. У верхній частині пляшки потрібно зробити отвори товщиною з сірник та закрутити кришку.

У нижню частину насипати столову ложку солі, одну чайну ложку соди й гвоздику. Усі ці інгредієнти треба накрити верхньою частиною пляшки й поставити біля круп. Через кілька днів міль зникне, а нова навіть не з’явиться на кухні.

