Прання взимку: яку температуру слід виставити на пральній машинці

З настанням холодної пори року, налаштування прання стає особливо важливим, щоб захистити одяг від бактерій та постільних кліщів. Фахівці радять виставити правильну температуру.

Постільну білизну в осінньо-зимовий період експерти радять прати кожного тижня, пише 24 Канал з посиланням на Express. Постільні кліщі швидко розмножуються на матрацах, простирадлах та узголів’ях ліжка.

Кліщі – це мікроскопічні восьминогі істоти, які живуть в теплому та вологому місці. Вони харчуються людською шкірою та волоссям, а також клітинами тварин. Живуть вони від 20 до 79 днів, але без використання агресивних хімікатів позбутися їх важко.

Яку температуру прання виставити?

Прати постільну білизну потрібно щотижня, використовуючи температуру 60 градусів. Гаряча вода ефективно їх знищить, однак крім цього, варто застосувати ще кілька важливих правил.

Час від часу провітрюйте свою спальню, залишаючи вікна відчиненими та відкидаючи простирадла. Це допоможе боротися з мікробами, постільними клопами та пиловими кліщами,

– розповіла експертка Клер.

Відкривайте вікна щодня на 10 хвилин, щоб знизити вологість та освіжити повітря. Також після пробудження треба залишати постіль розстеленою, щоб вийшла зайва волога. Такий трюк перешкоджає поширенню пилових кліщів.



Періть білизну щотижня / Фото Pexels

Після прання усі рушники, пледи чи постільну білизну добре висушуйте на свіжому повітрі. Правильне прання допоможе підтримувати тканини в хорошому стані.

А ще для усунення затхлого запаху рушники рекомендується сушити на свіжому повітрі і прати окремо від інших речей при температурі 60 градусів, пише City Magazine. Використання оцту під час прання є професійним лайфхаком, який допомагає вивести бруд, освіжити колір і зберегти природну м’якість рушників.

Які треба знати лайфхаки про прання?