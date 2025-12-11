Стирка зимой: какую температуру следует выставить на стиральной машинке

С наступлением холодного времени года, настройка стирки становится особенно важным, чтобы защитить одежду от бактерий и постельных клещей. Специалисты советуют выставить правильную температуру.

Постельное белье в осенне-зимний период эксперты советуют стирать каждую неделю, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Постельные клещи быстро размножаются на матрасах, простынях и изголовьях кровати.

Клещи – это микроскопические осьминогие существа, которые живут в теплом и влажном месте. Они питаются человеческой кожей и волосами, а также клетками животных. Живут они от 20 до 79 дней, но без использования агрессивных химикатов избавиться от них трудно.

Какую температуру стирки выставить?

Стирать постельное белье нужно каждую неделю, используя температуру 60 градусов. Горячая вода эффективно их уничтожит, однако кроме этого, стоит применить еще несколько важных правил.

Время от времени проветривайте свою спальню, оставляя окна открытыми и откидывая простыни. Это поможет бороться с микробами, постельными клопами и пылевыми клещами,

– рассказала эксперт Клэр.

Открывайте окна ежедневно на 10 минут, чтобы снизить влажность и освежить воздух. Также после пробуждения надо оставлять постель расстеленной, чтобы вышла лишняя влага. Такой трюк препятствует распространению пылевых клещей.



Стирайте белье еженедельно / Фото Pexels

После стирки все полотенца, пледы или постельное белье хорошо высушивайте на свежем воздухе. Правильная стирка поможет поддерживать ткани в хорошем состоянии.

А еще для устранения затхлого запаха полотенца рекомендуется сушить на свежем воздухе и стирать отдельно от других вещей при температуре 60 градусов, пишет City Magazine. Использование уксуса во время стирки является профессиональным лайфхаком, который помогает вывести грязь, освежить цвет и сохранить естественную мягкость полотенец.

Какие надо знать лайфхаки о стирке?