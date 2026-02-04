Чому господині кладуть гілочки розмарину на підвіконня: несподіваний ефект
- Розмарин є натуральним освіжувачем повітря, який не лише замаскує неприємні запахи, але й може їх нейтралізувати, покращуючи при цьому концентрацію та підтримуючи процеси мислення.
- Для покращення якості повітря у приміщенні взимку рекомендується провітрювання на 5-10 хвилин двічі на день, що знижує рівень CO2 та вологість.
Взимку більшість з нас намагаються втримати тепло в оселі, тому рідко відчиняють вікна. Однак ігнорування провітрювання приміщення має певні мінуси – це нестача кисню та застій поганого повітря. Врятувати ситуацію допоможуть кілька гілочок рослини.
Для покращення аромату вдома господині використовують спеціальні спреї, проте вони досить хімічні, пише Interia Kobieta. Запах дому впливає на настрій та рівень енергії. Затхле та важке повітря може посилити відчуття втоми та дратівливості.
Як покращити запах повітря вдома?
Регулярне провітрювання приміщення є важливим, але і цього може бути недостатньо. Якщо кімната просякнута затхлими, вологими чи харчовими запахами, то варто розглянути натуральні методи освіження на основі трав.
Є одна помічна рослина, яку часто використовують в кулінарії, крім того, вона є чудовим натуральним освіжувачем повітря. Йдеться про розмарин, який добре освіжає приміщення, але не має нав’язливого запаху. Щоб поширити аромат на всю кімнату, достатньо мати лише кілька гілочок.
Є два способи використання розмарину. Можна поставити кілька свіжих гілочок у вазу з водою на сонячне підвіконня. Саме світло допоможе рослині інтенсивніше виділяти ефірні олії, проте дієвість буде всього кілька днів.
Для довшого ефекту варто скористатися горщиком з розмарином. Аромат буде трохи м’якшим, проте рослина буде довше залишатися свіжою.
Гілочки розмарину покращать якість повітря / Фото Pexels
Фахівці кажуть, що аромат розмарину покращує концентрацію та підтримує процеси мислення, тому варто тримати рослину в кімнатах для навчання чи роботи. Розмарин не лише замаскує неприємні запахи вдома, але й зможе їх нейтралізувати.
Єдине місце, де не радять тримати вазу чи горщик з розмарином – це спальня. Деякі люди дуже чутливі до сильних ароматів, тож їм буде важко заснути.
Навіщо провітрювати оселю навіть в морози?
Тримання закритими всіх вікон взимку може призвести до надмірної вологості, затхлого повітря та накопичення алергенів, пише Martha Stewart. Провітрювання на 5-10 хвилин двічі на день допомагає знизити рівень CO2, покращити якість повітря та зменшити вологість. Найкраще робити це вранці та рано ввечері. Якщо вітряно, то час провітрювання варто скоротити.
Для усунення плісняви потрібно протерти уражені місця спиртом, горілкою або 9% оцтом, приділивши увагу кутикам.
Жалюзі можуть зменшувати втрати тепла, створюючи повітряний прошарок між вікном і кімнатою.
