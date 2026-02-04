Почему хозяйки кладут веточки розмарина на подоконник: неожиданный эффект
- Розмарин является натуральным освежителем воздуха, который не только замаскирует неприятные запахи, но и может их нейтрализовать, улучшая при этом концентрацию и поддерживая процессы мышления.
- Для улучшения качества воздуха в помещении зимой рекомендуется проветривание на 5-10 минут дважды в день, что снижает уровень CO2 и влажность.
Зимой большинство из нас пытаются удержать тепло в доме, поэтому редко открывают окна. Однако игнорирование проветривания помещения имеет определенные минусы – это недостаток кислорода и застой плохого воздуха. Спасти ситуацию помогут несколько веточек растения.
Для улучшения аромата дома хозяйки используют специальные спреи, однако они достаточно химические, пишет Interia Kobieta. Запах дома влияет на настроение и уровень энергии. Затхлый и тяжелый воздух может усилить чувство усталости и раздражительности.
Как улучшить запах воздуха дома?
Регулярное проветривание помещения является важным, но и этого может быть недостаточно. Если комната пропитана затхлыми, влажными или пищевыми запахами, то стоит рассмотреть натуральные методы освежения на основе трав.
Есть одно полезное растение, которое часто используют в кулинарии, кроме того, оно является прекрасным натуральным освежителем воздуха. Речь идет о розмарине, который хорошо освежает помещение, но не имеет навязчивого запаха. Чтобы распространить аромат на всю комнату, достаточно иметь всего несколько веточек.
Є два способа использования розмарина. Можно поставить несколько свежих веточек в вазу с водой на солнечный подоконник. Именно свет поможет растению интенсивнее выделять эфирные масла, однако действенность будет всего несколько дней.
Для более долгого эффекта стоит воспользоваться горшком с розмарином. Аромат будет немного мягче, однако растение будет дольше оставаться свежим.
Веточки розмарина улучшат качество воздуха / Фото Pexels
Специалисты говорят, что аромат розмарина улучшает концентрацию и поддерживает процессы мышления, поэтому стоит держать растение в комнатах для учебы или работы. Розмарин не только замаскирует неприятные запахи дома, но и сможет их нейтрализовать.
Единственное место, где не советуют держать вазу или горшок с розмарином – это спальня. Некоторые люди очень чувствительны к сильным ароматам, поэтому им будет трудно заснуть.
Зачем проветривать дом даже в морозы?
Содержание закрытыми всех окон зимой может привести к чрезмерной влажности, затхлого воздуха и накопления аллергенов, пишет Martha Stewart. Проветривание на 5-10 минут дважды в день помогает снизить уровень CO2, улучшить качество воздуха и уменьшить влажность. Лучше всего делать это утром и рано вечером. Если ветрено, то время проветривания стоит сократить.
Что еще стоит прочитать?
Для устранения плесени нужно протереть пораженные места спиртом, водкой или 9% уксусом, уделив внимание уголкам.
Жалюзи могут уменьшать потери тепла, создавая воздушную прослойку между окном и комнатой.
