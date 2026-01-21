Камін почне працювати на повну потужність: 5 методів для отримання кращого тепла
У багатьох помешканнях є камін, який додає не лише краси в інтер’єрі, але й здатен добре обігріти дім. Втім, багато тепла виходить через димохід, тому варто вдатися до кількох методів, які дозволять підвищити ефективність каміна в доволі простий спосіб.
Фахівці розповіли про прості й дієві кроки, які легко повторити, пише Home and Gardens. Варто лише звернути увагу на організацію простору, вибір палива та доповнення, які вплинуть на принцип роботи каміна.
Як покращити ефективність роботи каміна?
Залишіть простір навколо каміна відкритим
Декор біля каміна може виглядати дуже красиво, але якщо він складався з новорічних аксесуарів, то зараз їх вже можна прибрати. Річ у тому, що надмірна кількість предметів, що розташовані надто близько, можуть заважати теплому повітрю вільно поширюватися кімнатою. Коли камін використовується часто, то зайві предмети становлять небезпеку, тому від них краще позбутися.
Додайте камінний вентилятор
Утримати тепло можна досить простим способом – достатньо встановити камінний вентилятор. Пристрій працює без електрики й запускає тепло від вогню. Він спрямовує гаряче повітря у кімнату, тож приміщення прогріється швидше, а тепло розподілиться рівномірніше.
Вибір правильних дров
Ефективність каміна залежить від того, чим ви його топите. Найкращим варіантом є добре висушена тверда деревина. Дрова з вологістю 20% горять довше. Це може бути дуб, бук чи клен. Надто волога деревина витрачає тепло на випаровування води, через що з’являється кіптява, а користь від вогню набагато менша.
Якісні дрова дають краще тепло / Фото Pexels
Додайте камінну вставку
Класичний відкритий камін має низький коефіцієнт корисної дії, тому більшість тепла виходить через димохід. Встановлення кам’яної вставки може суттєво змінити ситуацію. Сучасні вставки працюють як повноцінні обігрівачі.
Вони ефективніше спалюють паливо, мають додаткові камери згоряння та оснащені вентиляторами, які повертають тепло назад у приміщення. Додаткова модернізація не є дешевою, але може виправдати свою ціну за кілька опалювальних сезонів.
Використовуйте тепловідбивач
Тепловідбивач – це металева панель, яку встановлюють у задній частині каміна, щоб віддзеркалювати тепло в кімнату. Є ще теплообмінник, який працює значно ефективніше. Він перехоплює гаряче повітря чи тепло від полум’я та спрямовує його назад у кімнату через систему трубок та вентиляторів. Таке рішення також не з дешевих, проте допоможе максимально використати потенціал каміна й зменшити теплові витрати.
Чим зігріти кімнату у морози?
Використання термоштор або жалюзі з теплоізоляційною підкладкою може зменшити втрати тепла до 30%, пише Express. Додавання термопідкладки до вже наявних штор або вибір багатошарових моделей може ефективніше блокувати протяги. Їх варто застосовувати в зимову пору, коли надворі мінусова температура.
Які ще поради слід знати?
Сучасні електроковдри можна підключати до павербанків і швидко нагріваються, забезпечуючи тепло в холодні ранки чи вечори.
Щоб розігріти їжу без електроенергії, можна використовувати каструлю з водою та ситечко на газовій плиті, накривши сито кришкою для швидшого нагріву.
