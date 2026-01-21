Камин начнет работать на полную мощность: 5 методов для получения лучшего тепла

Во многих помещениях есть камин, который добавляет не только красоты в интерьере, но и способен хорошо обогреть дом. Впрочем, много тепла выходит через дымоход, поэтому стоит прибегнуть к нескольким методам, которые позволят повысить эффективность камина довольно простым способом.

Специалисты рассказали о простых и действенных шагах, которые легко повторить, пишет Home and Gardens. Стоит только обратить внимание на организацию пространства, выбор топлива и дополнения, которые повлияют на принцип работы камина.

Читайте также Дома будет тепло даже без отопления: одна хитрость от экспертов

Как улучшить эффективность работы камина?

Оставьте пространство вокруг камина открытым

Декор у камина может выглядеть очень красиво, но если он состоял из новогодних аксессуаров, то сейчас их уже можно убрать. Дело в том, что чрезмерное количество предметов, что расположены слишком близко, могут мешать теплому воздуху свободно распространяться по комнате. Когда камин используется часто, то лишние предметы представляют опасность, поэтому от них лучше избавиться.

Добавьте каминный вентилятор

Удержать тепло можно довольно простым способом – достаточно установить каминный вентилятор. Устройство работает без электричества и запускает тепло от огня. Он направляет горячий воздух в комнату, поэтому помещение прогреется быстрее, а тепло распределится равномерно.

Выбор правильных дров

Эффективность камина зависит от того, чем вы его топите. Лучшим вариантом является хорошо высушенная твердая древесина. Дрова с влажностью 20% горят дольше. Это может быть дуб, бук или клен. Слишком влажная древесина тратит тепло на испарение воды, из-за чего появляется копоть, а польза от огня гораздо меньше.



Качественные дрова дают лучшее тепло / Фото Pexels

Добавьте каминную вставку

Классический открытый камин имеет низкий коэффициент полезного действия, поэтому большинство тепла выходит через дымоход. Установка каменной вставки может существенно изменить ситуацию. Современные вставки работают как полноценные обогреватели.

Они эффективнее сжигают топливо, имеют дополнительные камеры сгорания и оснащены вентиляторами, которые возвращают тепло обратно в помещение. Дополнительная модернизация не является дешевой, но может оправдать свою цену за несколько отопительных сезонов.

Используйте теплоотражатель

Теплоотражатель – это металлическая панель, которую устанавливают в задней части камина, чтобы отражать тепло в комнату. Есть еще теплообменник, который работает значительно эффективнее. Он перехватывает горячий воздух или тепло от пламени и направляет его обратно в комнату через систему трубок и вентиляторов. Такое решение также не из дешевых, однако поможет максимально использовать потенциал камина и уменьшить тепловые расходы.

Чем согреть комнату в морозы?

Использование термоштор или жалюзи с теплоизоляционной подкладкой может уменьшить потери тепла до 30%, пишет Express. Добавление термоподкладки к уже имеющимся шторам или выбор многослойных моделей может эффективнее блокировать сквозняки. Их следует применять в зимнее время, когда на улице минусовая температура.

Какие еще советы следует знать?