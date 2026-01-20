Липкий жир з кухонних шаф зійде за хвилину: ось чим їх мити

Кухня – це місце в домі, де чимало людей проводить найбільше часу. А через приготування їжі усі поверхні вкриваються брудом та жиром.

Стільниці на кухні більшість людей протирають регулярно – а ось до шафок руки доходять не у всіх, повідомляє Real Simple.

Як можна відмити застарілий жир з кухонних шафок?

Засіб для миття посуду

Так, звичайний засіб для посуду впорається з забрудненнями на полицях та шафах просто ідеально. Такі засоби спеціально розробляють так, аби вони були максимально ефективними у боротьбі з жиром – і неважливо, чи цей жир на тарілках, чи на інших поверхнях.

Втім, якщо шафи у вас дерев'яні, слід бути дуже обережними щодо кількості води, що ви використовуєте на них.

Білий оцет

Цей предмет домашнього вжитку знайдеться практично у кожній квартирі – але не всі знають, що годиться він не лише для кулінарії, але й для прибирання.

Потрібно просто розвести оцет та воду у рівних пропорціях та залити у пляшку з розпилювачем. Після цього засіб можна використовувати, як будь-який інший, і чистити ним шафи. Він підійде ідеально, адже не містить жодної агресивної хімії, що зовсім не бажана у місцях, де ви готуєте їжу.

Харчова сода

Якщо ані засіб для миття посуду, ані оцет не впоралися із забрудненнями – особливо коли мовиться про липкі старі плями – корисною буде харчова сода. Змішайте її з невеликою кількістю води до утворення пасти, а тоді нанесіть її на жирні плями та залиште на кілька хвилин, пише Southern Living.

Обережно потріть та змийте невеликою кількістю теплої води.

Серветка з мікрофібри

На диво, навіть звичайна ганчірка з мікрофібри, змочена водою, може бути дуже ефективним засобом у боротьбі з жирними плямами. І якщо мовиться про делікатний матеріал, це може бути найкращим способом очистити поверхню і не пошкодити її.

