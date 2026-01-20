Липкий жир с кухонных шкафов сойдет за минуту: вот чем их мыть
- Для удаления жира с кухонных шкафчиков можно использовать средство для мытья посуды, белый уксус или пищевую соду.
- Салфетка из микрофибры также может быть эффективной для очистки деликатных поверхностей.
Кухня – это место в доме, где многие проводят больше всего времени. А из-за приготовления пищи все поверхности покрываются грязью и жиром.
Столешницы на кухне большинство людей протирают регулярно – а вот до шкафчиков руки доходят не у всех, сообщает Real Simple.
Как можно отмыть застарелый жир с кухонных шкафчиков?
Средство для мытья посуды
Так, обычное средство для посуды справится с загрязнениями на полках и шкафах просто идеально. Такие средства специально разрабатывают так, чтобы они были максимально эффективными в борьбе с жиром – и неважно, или этот жир на тарелках, или на других поверхностях.
Впрочем, если шкафы у вас деревянные, следует быть очень осторожными по количеству воды, что вы используете на них.
Белый уксус
Этот предмет домашнего обихода найдется практически в каждой квартире – но не все знают, что годится он не только для кулинарии, но и для уборки.
Нужно просто развести уксус и воду в равных пропорциях и залить в бутылку с распылителем. После этого средство можно использовать, как любой другой, и чистить им шкафы. Он подойдет идеально, ведь не содержит никакой агрессивной химии, что совсем не желательна в местах, где вы готовите пищу.
Пищевая сода
Если ни средство для мытья посуды, ни уксус не справились с загрязнениями – особенно когда речь идет о липких старых пятнах – полезной будет пищевая сода. Смешайте ее с небольшим количеством воды до образования пасты, а потом нанесите ее на жирные пятна и оставьте на несколько минут, пишет Southern Living.
Осторожно потрите и смойте небольшим количеством теплой воды.
Салфетка из микрофибры
На удивление, даже обычная тряпка из микрофибры, смоченная водой, может быть очень эффективным средством в борьбе с жирными пятнами. И если речь идет о деликатном материале, это может быть лучшим способом очистить поверхность и не повредить ее.
Частые вопросы
Какие средства рекомендуются для очистки кухонных шкафчиков от жира?
Для очистки кухонных шкафчиков от жира рекомендуются средство для мытья посуды, белый уксус, пищевая сода и салфетка из микрофибры. Средство для мытья посуды эффективно борется с жиром, белый уксус можно смешать с водой для естественной очистки, пищевая сода создает пасту для удаления старых пятен, а салфетка из микрофибры может быть полезной для деликатных поверхностей.
Почему важно быть осторожным при использовании воды на деревянных шкафах?
При использовании воды на деревянных шкафах важно быть осторожным, поскольку избыток влаги может повредить деревянную поверхность. Это особенно актуально, когда используются моющие средства, которые могут проникать в древесину и вызывать ее разбухание или изменения цвета.
Как правильно использовать белый уксус для очистки кухонных шкафов?
Белый уксус для очистки кухонных шкафов следует использовать, смешивая его с водой в равных пропорциях. Эту смесь нужно залить в бутылку с распылителем и применять как обычный очиститель. Уксус не содержит агрессивных химических веществ, поэтому является безопасным для использования на кухне.
