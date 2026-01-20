Липкий жир с кухонных шкафов сойдет за минуту: вот чем их мыть

Кухня – это место в доме, где многие проводят больше всего времени. А из-за приготовления пищи все поверхности покрываются грязью и жиром.

Столешницы на кухне большинство людей протирают регулярно – а вот до шкафчиков руки доходят не у всех, сообщает Real Simple.

Как можно отмыть застарелый жир с кухонных шкафчиков?

Средство для мытья посуды

Так, обычное средство для посуды справится с загрязнениями на полках и шкафах просто идеально. Такие средства специально разрабатывают так, чтобы они были максимально эффективными в борьбе с жиром – и неважно, или этот жир на тарелках, или на других поверхностях.

Впрочем, если шкафы у вас деревянные, следует быть очень осторожными по количеству воды, что вы используете на них.

Белый уксус

Этот предмет домашнего обихода найдется практически в каждой квартире – но не все знают, что годится он не только для кулинарии, но и для уборки.

Нужно просто развести уксус и воду в равных пропорциях и залить в бутылку с распылителем. После этого средство можно использовать, как любой другой, и чистить им шкафы. Он подойдет идеально, ведь не содержит никакой агрессивной химии, что совсем не желательна в местах, где вы готовите пищу.

Пищевая сода

Если ни средство для мытья посуды, ни уксус не справились с загрязнениями – особенно когда речь идет о липких старых пятнах – полезной будет пищевая сода. Смешайте ее с небольшим количеством воды до образования пасты, а потом нанесите ее на жирные пятна и оставьте на несколько минут, пишет Southern Living.

Осторожно потрите и смойте небольшим количеством теплой воды.

Салфетка из микрофибры

На удивление, даже обычная тряпка из микрофибры, смоченная водой, может быть очень эффективным средством в борьбе с жирными пятнами. И если речь идет о деликатном материале, это может быть лучшим способом очистить поверхность и не повредить ее.

