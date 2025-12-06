Скло на дверцятах духовки заблищить чистотою: елементарний спосіб його помити
Дверцята духовки – ймовірно, найбрудніша частина всієї кухні. І почистити їх досить непросто, не кажучи вже про те, що в багатьох людей просто "не доходять руки" взятися за це завдання.
Якщо ви не пам'ятаєте, коли востаннє чистили свою духовку – можливо, час зробити це саме настав. Особливо враховуючи те, що зовсім скоро почнуться різдвяні та новорічні свята, і часу на прибирання вже не буде. А гостей завжди приємніше приймати у чистій оселі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living.
Як почистити скло на дверцятах духовки?
Для того, аби надати своїй духовці нового і гарного вигляду, зовсім необов'язково братися за побутову хімію. Насправді легко можна обійтися і домашніми засобами. Зокрема знадобляться:
- оцет;
- харчова сода;
- засіб для миття посуду;
- губка;
- ганчірка з мікрофібри.
Спершу потрібно зробити суміш з оцту та води, змішавши їх у рівних пропорціях. Цей засіб допоможе очистити зовнішню частину скляних дверцят – для цього слід скористатися ганчіркою з мікрофібри. Якщо ж ваша духовка виготовлена з нержавіючої сталі, краще використати спеціальний засіб для неї.
Але найскладніша частина чищення дверцят духовки полягає в очищенні скла зсередини. Тут потрібно змішати соду й воду, аби створити пасту, а потім додати до неї кілька крапель мийного засобу.
Харчова сода – це абразив, а засіб для миття посуду допоможе впоратися з жиром. Нанесіть суміш на скло та залиште так на 15 хвилин, аби засіб подіяв. Після цього потрібно взяти губку та активно потерти. Згодом видаліть залишки засобу паперовими рушниками чи тканиною з мікрофібри.
Та не забувайте, що між передньою частиною дверцят духовки та внутрішньою частиною простір. Дверцята духовки по суті мають дві скляні панелі із простором посередині – і часто саме в цьому просторі збирається бруд.
На даль, єдиний спосіб ефективно почистити цю частину плити – це зняти дверцята духовки з плити та почистити їх окремо, пише Real Simple.
