Стекло на дверце духовки заблестит чистотой: элементарный способ его помыть

Дверцы духовки – вероятно, самая грязная часть всей кухни. И почистить ее довольно непросто, не говоря уже о том, что у многих людей просто "не доходят руки" взяться за эту задачу.

Если вы не помните, когда в последний раз чистили свою духовку – возможно, время сделать это именно настало. Особенно учитывая то, что совсем скоро начнутся рождественские и новогодние праздники, и времени на уборку уже не будет. А гостей всегда приятнее принимать в чистом доме, сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

Как почистить стекло на дверце духовки?

Для того, чтобы придать своей духовке новый и красивый вид, совсем необязательно браться за бытовую химию. На самом деле легко можно обойтись и домашними средствами. В частности понадобятся:

уксус;

пищевая сода;

средство для мытья посуды;

губка;

тряпка из микрофибры.

Сначала нужно сделать смесь из уксуса и воды, смешав их в равных пропорциях. Это средство поможет очистить внешнюю часть стеклянной дверцы – для этого следует воспользоваться тряпкой из микрофибры. Если же ваша духовка изготовлена из нержавеющей стали, лучше использовать специальное средство для нее.

Но самая сложная часть чистки дверцы духовки заключается в очистке стекла изнутри. Здесь нужно смешать соду и воду, чтобы создать пасту, а затем добавить к ней несколько капель моющего средства.

Пищевая сода – это абразив, а средство для мытья посуды поможет справиться с жиром. Нанесите смесь на стекло и оставьте так на 15 минут, чтобы средство подействовало. После этого нужно взять губку и активно потереть. Впоследствии удалите остатки средства бумажными полотенцами или тканью из микрофибры.

И не забывайте, что между передней частью дверцы духовки и внутренней частью пространство. Дверца духовки по сути имеет две стеклянные панели с пространством посередине – и часто именно в этом пространстве собирается грязь.

На даль, единственный способ эффективно почистить эту часть плиты – это снять дверцу духовки с плиты и почистить их отдельно, пишет Real Simple.

