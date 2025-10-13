Очищення текстильної оббивки дивана для багатьох людей – це та ще проблема. Її неможливо зняти, аби випрати у машинці, і для миття не можна використовувати багато води, аби в дивані не утворилася цвіль.

У кожній оселі точно знайдеться досить довгий перелік речей, що регулярно прибирають: від унітаза та ванної до підлог і підвіконь, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Ось тільки оббивка дивана до цих речей точно не належить.

Як почистити диван?

Для того, аби очистити диван максимально ефективно, перед початком роботи потрібно виконати кілька додаткових кроків. Зокрема, якщо на вашому дивані є знімні чохли для подушок, їх можна зняти та одразу ж покласти до пральної машини.

Після цього диван потрібно ретельно пропилососити, аби видалити сміття, шерсть домашніх тварин та пил. І вже після цього потрібно підбирати метод очищення.

Прочитайте інструкції з догляду . Перед тим як починати будь-яке чищення, слід дізнатися, якими типами засобів взагалі можна чистити диван. На етикетці зазвичай вказані так звані "коди чищення", що визначають правильну техніку.

Патч-тест методу. Коли ви оберете метод чищення, спершу спробуйте його на невеликій, непомітній ділянці. Якщо вода чи засіб залишають сліди на тканині, не продовжуйте, а пошукайте інший спосіб.

Що потрібно для чищення дивана?

Для того, аби ретельно та якісно почистити оббивку, спершу потрібно запастися деяким інвентарем, пише Real Simple. Отож, вам знадобляться:

серветка з мікрофібри;

губка;

миска;

щітка з м'якою щетиною;

м'який засіб для миття посуду;

харчова сода чи кукурудзяний крохмаль;

паперові рушники.

Як чистити оббивку?

Для початку потрібно зробити свій засіб для виведення плям: змішайте чверть склянки засобу для миття посуду та склянку теплої води у мисці, а тоді збийте вінчиком до піни. Цей засіб можна також використовувати для видалення плям на килимі.

Губку чи щітку потрібно занурювати тільки у піну, аби обережно потерти плями. У міру того, як бруд буде переміщуватися на ганчірку, промивайте її чистою водою. Промиту губку відіжміть, поки з неї не припинить скрапувати вода, а тоді нанесіть піну на плями, що є на оббивці.

Після цього потрібно додати чайну ложку мийного засобу на кілька літрів води та, змочуючи у цьому розчині губку, протерти усю поверхню дивана. Та губка має бути тільки вологою, а не мокрою.

Наприкінці чистою і вологою ганчіркою з мікрофібри потрібно повністю протерти диван, аби прибрати будь-які залишки мила.

