Очистка текстильной обивки дивана для многих людей –это та еще проблема. Ее невозможно снять, чтобы постирать в машинке, и для мытья нельзя использовать много воды, чтобы в диване не образовалась плесень.

В каждом доме точно найдется достаточно длинный перечень вещей, что регулярно убирают: от унитаза и ванной до полов и подоконников, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Вот только обивка дивана к этим вещам точно не относится.

Как почистить диван?

Для того, чтобы очистить диван максимально эффективно, перед началом работы нужно выполнить несколько дополнительных шагов. В частности, если на вашем диване есть съемные чехлы для подушек, их можно снять и сразу же положить в стиральную машину.

После этого диван нужно тщательно пропылесосить, чтобы удалить мусор, шерсть домашних животных и пыль. И уже после этого нужно подбирать метод очистки.

Прочитайте инструкции по уходу . Перед тем как начинать любую чистку, следует узнать, какими типами средств вообще можно чистить диван. На этикетке обычно указаны так называемые "коды чистки", определяющие правильную технику.

Патч-тест метода. Когда вы выберете метод чистки, сначала попробуйте его на небольшой, незаметном участке. Если вода или средство оставляют следы на ткани, не продолжайте, а поищите другой способ.

Что нужно для чистки дивана?

Для того, чтобы тщательно и качественно почистить обивку, сначала нужно запастись некоторым инвентарем, пишет Real Simple. Итак, вам понадобятся:

салфетка из микрофибры;

губка;

миска;

щетка с мягкой щетиной;

мягкое средство для мытья посуды;

пищевая сода или кукурузный крахмал;

бумажные полотенца.

Как чистить обивку?

Для начала нужно сделать свое средство для выведения пятен: смешайте четверть стакана средства для мытья посуды и стакан теплой воды в миске, а потом взбейте венчиком до пены. Это средство можно использовать для удаления пятен на ковре.

Губку или щетку нужно погружать только в пену, чтобы осторожно потереть пятна. По мере того, как грязь будет перемещаться на тряпку, промывайте ее чистой водой. Промытую губку отожмите, пока с нее не прекратит скрапывать вода, а тогда нанесите пену на пятна, что есть на обивке.

После этого нужно добавить чайную ложку моющего средства на несколько литров воды и, смачивая в этом растворе губку, протереть всю поверхность дивана. И губка должна быть только влажной, а не мокрой.

В конце чистой и влажной тряпкой из микрофибры нужно полностью протереть диван, чтобы убрать любые остатки мыла.

