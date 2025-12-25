Ваші вікна більше не запотіватимуть: спробуйте цей дієвий лайхак
- Для запобігання запотіванню вікон можна використовувати розчин соди (2 столові ложки на 1 літр води).
- Достатньо протирати вікна розчином соди раз на 3 тижні, щоб уникнути конденсату.
Запотівання вікон – одна з найбільших проблем опалювального сезону. Але її легко можна позбутися!
Конденсат, який утворюється через перепад температур, постійно осідає на вікнах та перетворюється у справжню проблему. Як її позбутися раз і назавжди – розповідає 24 Канал з посиланням на Kobieta Interia.
Як побороти запотівання вікон?
Як не дивно, допоможе елементарна сода. Цей засіб дієвий майже у всіх випадках! Головне – знати, як її застосувати. Отож, готуємо розчин: 2 столові ложки соди на літр теплої води. Ретельно перемішайте, щоб не було кристалів.
Сода допоможе позбутися конденсату / Фото Freepik
Тепер скло: воно повинно бути чистим та сухим. Беремо мʼяку тканину або мікрофібру, занурюємо у розчин та обробляємо всю поверхню скла.
Залишаємо висихати і протираємо сухою ганчіркою. Почекайте, інакше на вікні залишаться розводи. Ось і все – конденсат на вікнах більше не осідатиме!
Як це працює?
Сода – чудовий абсорбент. Саме завдяки цьому вона така ефективна проти зайвої вологи, розповідає Onet.
Цілком достатньо протирати вікна розчином соди 1 раз на 3 тижні. Але якщо вологість підвищена – можна повторювати процедуру частіше.
Які лайфхаки стануть у пригоді?
Часті питання
Які кроки потрібно виконати, щоб позбутися конденсату на вікнах за допомогою соди?
Спочатку потрібно приготувати розчин з 2 столових ложок соди на літр теплої води та ретельно перемішати, щоб не було кристалів. Чисте та сухе скло обробляється мʼякою тканиною або мікрофіброю, зануреною у розчин. Після висихання скло протирається сухою ганчіркою.
Чому сода є ефективною в боротьбі з конденсатом на вікнах?
Сода є чудовим абсорбентом, що дозволяє ефективно боротися з зайвою вологістю, яка є причиною конденсату на вікнах.
Як часто слід використовувати розчин соди для протирання вікон?
Вікна варто протирати розчином соди один раз на три тижні, але якщо вологість підвищена — процедуру можна повторювати частіше.