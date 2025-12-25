Ваші вікна більше не запотіватимуть: спробуйте цей дієвий лайхак

Запотівання вікон – одна з найбільших проблем опалювального сезону. Але її легко можна позбутися!

Конденсат, який утворюється через перепад температур, постійно осідає на вікнах та перетворюється у справжню проблему. Як її позбутися раз і назавжди – розповідає 24 Канал з посиланням на Kobieta Interia.

Читайте також Дві секретні краплі на ватяний диск – і не треба ніякої пралки: чудодійний спосіб для пуховика

Як побороти запотівання вікон?

Як не дивно, допоможе елементарна сода. Цей засіб дієвий майже у всіх випадках! Головне – знати, як її застосувати. Отож, готуємо розчин: 2 столові ложки соди на літр теплої води. Ретельно перемішайте, щоб не було кристалів.

Сода допоможе позбутися конденсату / Фото Freepik

Тепер скло: воно повинно бути чистим та сухим. Беремо мʼяку тканину або мікрофібру, занурюємо у розчин та обробляємо всю поверхню скла.

Залишаємо висихати і протираємо сухою ганчіркою. Почекайте, інакше на вікні залишаться розводи. Ось і все – конденсат на вікнах більше не осідатиме!

До речі, знайти засоби для чищення чи губки за найкращими цінами можна на Prom. А ще рушнички, мікрофібру і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Як це працює?

Сода – чудовий абсорбент. Саме завдяки цьому вона така ефективна проти зайвої вологи, розповідає Onet.

Цілком достатньо протирати вікна розчином соди 1 раз на 3 тижні. Але якщо вологість підвищена – можна повторювати процедуру частіше.

Які лайфхаки стануть у пригоді?