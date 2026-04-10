Як підібрати тональний крем до типу шкіри: важливі нюанси

Тональний крем – справжня основа макіяжу, і вдало підібраний відтінок може визначити, наскільки вдалий вигляд матиме цілий образ. Та це точно не єдине, на що варто звертати увагу.

Обираючи новий тональний крем, розгубитися дуже легко, адже доводиться враховувати так багато факторів – тип шкіри, а відтак і тонального крему, тон, підтон, інгредієнти тощо, пише Vogue.

Та всього кілька порад допоможуть легко обрати ідеальний варіант.

Як підібрати тональний крем до типу шкіри?

Перед тим як ви почнете переглядати десятки різних кремів, потрібно розібратися з найважливішим – визначити ваш тип шкіри. Адже від нього залежить і тип крему, що потрібно обрати, і його інгредієнти.

Отож, ось які типи шкіри бувають, пише дерматологиня Лорен Замборскі:

суха – вона лущиться, часто стає липкою та матовою. Для неї потрібна гіалуронова кислота – тоді шкіра краще поглинатиме вологу та сяятиме.

– вона лущиться, часто стає липкою та матовою. Для неї потрібна гіалуронова кислота – тоді шкіра краще поглинатиме вологу та сяятиме. жирна – на ній легко помітити блиск, а також вона часто схильна до акне. Слід шукати тональний крем на водній основі, або ж якісну матувальну формулу;

– на ній легко помітити блиск, а також вона часто схильна до акне. Слід шукати тональний крем на водній основі, або ж якісну матувальну формулу; комбінована – у цьому випадку на лиці є і сухі, і жирні ділянки: зазвичай "Т-зона" жирна, а ось вилиці сухі.

– у цьому випадку на лиці є і сухі, і жирні ділянки: зазвичай "Т-зона" жирна, а ось вилиці сухі. чутлива шкіра – вона часто червоніє, свербить, схильна до алергічних реакцій на різні елементи. До вибору тональної основи для неї варто ставитися особливо уважно.

Після того як ви визначилися зі своїм типом шкіри, слід звернути увагу на низку факторів, що допоможуть добре підібрати крем.



Тональний крем слід підбирати до типу шкіри / Фото Shutterstock

Тип тональної основи

Багато людей звикли до звичайного тонального крему в тюбику – та це точно не єдиний варіант, що зараз є на ринку. І для різних типів шкіри слід підбирати відповідний тип косметики.

Рідкі тональні креми . Універсальний варіант для різних типів шкіри.

. Універсальний варіант для різних типів шкіри. Пудрова основа – найкращий варіант для жирної та комбінованої шкіри, що може забезпечити матове покриття середнього чи високого рівня.

– найкращий варіант для жирної та комбінованої шкіри, що може забезпечити матове покриття середнього чи високого рівня. Тональний крем-стік – надзвичайно зручний, якщо часто доводиться робити макіяж поза домом. Залежно від основи, може підходити для різних типів шкіри.

– надзвичайно зручний, якщо часто доводиться робити макіяж поза домом. Залежно від основи, може підходити для різних типів шкіри. Кремова основа – насичена формула для зволоження ідеально підходить для сухої та комбінованої шкіри.

– насичена формула для зволоження ідеально підходить для сухої та комбінованої шкіри. Тонований зволожувальний BB/CC крем – легкі й майже прозорі формули ідеально підходять для людей з чутливою шкірою. Вони дають мінімальне покриття, але забезпечують певну підтримку та догляд.

Інгредієнти

Перед покупкою тонального крему слід обов’язково переглянути список інгредієнтів – адже вони впливають на те, як саме косметика відчуватиметься на вашому обличчі. Невдало підібраний за складом крем може тільки нашкодити та зіпсувати макіяж.

Як підібрати відповідний колір тонального крему?

Багато людей, що підбирають тональний крем, припускаються помилки саме на цьому етапі – адже вони орієнтуються лише на тон шкіри, і зовсім забувають про підтон.

Тон шкіри – це колір, що видно на поверхні. І з ним все просто – є світлий, середній та насичений. А ось з підтоном вже дещо складніше, адже це слабкий, ледь помітний відтінок під поверхнею шкіри.

Існує три основні види підтонів – теплий, холодний та нейтральний, пише Allure.

Якщо ваша шкіра рожева, червонувата чи блакитна – це холодний підтон. Жовтий, персиковий та золотистий відтінки свідчать про теплий підтон. А ось поєднання обох означає нейтральний підтон.

Ось кілька способів визначити свій підтон, якщо ви у ньому ще не зовсім впевнені.

Подивіться на зап’ястки за природного освітлення . Ваші вени мають скоріше блакитний чи зелений колір? Якщо вони блакитні чи фіолетові – це холодні відтінки шкіри. Люди з теплим підтоном матимуть зеленкуваті вени.

. Ваші вени мають скоріше блакитний чи зелений колір? Якщо вони блакитні чи фіолетові – це холодні відтінки шкіри. Люди з теплим підтоном матимуть зеленкуваті вени. Прикладіть чистий аркуш паперу до обличчя . Який колір ваша шкіра має на тлі білого? Якщо це відтінок, ближчий до жовтого, ймовірно, ви маєте теплий підтон. Якщо ж колір наближається до рожевого – холодний.

. Який колір ваша шкіра має на тлі білого? Якщо це відтінок, ближчий до жовтого, ймовірно, ви маєте теплий підтон. Якщо ж колір наближається до рожевого – холодний. Золото чи срібло. Ця концепція вже трохи застаріла та більш суб’єктивна, але часом допомагає. Золото зазвичай краще доповнює тепліші відтінки, а срібло – холодні.

Відтінок шкіри може змінюватися залежно від пори року через вплив сонця, а ось підтон залишається незмінним, тож визначити його правильно справді важливо.

До слова, раніше ми вже розповідали, як обрати ідеальні парфуми на весну.