По 2 горошинки у чоботи й ноги не змерзнуть в лютий мороз: цей трюк знають одиниці
Взимку досить часто буває холодно в ноги, навіть попри те, що ми одягаємо утеплені черевики чи чоботи. Дехто використовує устілки, але й вони часом не здатні зігріти ноги. Однак є один цікавий лайфхак, про який знають дуже мало людей.
Часом у люті морози ми вимушені одягати навіть кілька пар шкарпеток, однак у них не завжди комфортно, тому таку ідею краще відкинути, пише 24 Канал з посиланням на Telegraf. Коли нозі тісно у взутті, то кров починає гірше циркулювати й вони замерзають набагато швидше.
Які горошинки треба класти у взуття?
Виявляється, що звичайний чорний перець здатен зігріти ноги у холод. Господині використовують його в кулінарії, тому й гадки не мали про такий хитрий та помічний трюк.
Чорний перець горошком має трішки подразливу дію, завдяки чому прогріває стопу. Правильне розміщення горошин вплине на нервові точки на нозі, тож кровообіг почне посилюватися й зігріє ноги. Цим секретом часто користуються туристи чи альпіністи, які дбають про тепло ніг.
Чорний перець врятує від замерзання ніг / Фото Pexels
Отже, щоб ноги були в теплі, горошини потрібно покласти в носок та в центральну частину стопи. Попри те, що горошинки жорсткі, вони досить маленькі, тож не завдадуть дискомфорту. Крім того, перчинки роблять масаж й впливають на дрібні точки на стопах
Перевагою чорною перцю є його доступність. На кухні кожної господині їх можна залюбки знайти, а якщо й доведеться купувати, то витрати на спецію вийдуть мінімальними.
Чим ще можна утеплити ноги?
Для збереження тепла в ногах рекомендується обгорнути стопи фольгою після одягання кількох тонких вовняних шкарпеток, пише Jeff & Lauren. Можна використовувати фольговані устілки або будівельний фольгований теплоізолятор для кращої теплоізоляції у взутті.
А ще вберегти тепло ніг взимку можна іншим способом. Потрібно використовувати дитячу присипку для вбирання вологи у взутті. Також гірчичний порошок може створити відчуття тепла, але слід бути обережними через можливі подразнення шкіри.
Які ще поради варто знати?
Вовняні та кашемірові вироби, хутро, речі з шкіряними вставками, зимові пальта та твідові вироби не слід прати в пральній машині, оскільки вони можуть втратити форму або пошкодити машину.
Експерт Баріс Атмака рекомендує використовувати лимонний сік для відбілювання сірілих шкарпеток завдяки його природним відбілювальним властивостям.
Часті питання
Чому не варто носити кілька пар шкарпеток у мороз?
Носіння кількох пар шкарпеток може бути некомфортним, оскільки тісне взуття погіршує циркуляцію крові — це призводить до швидшого замерзання ніг.
Як чорний перець може допомогти зігріти ноги?
Чорний перець має подразливу дію, яка прогріває стопу — це покращує кровообіг, що допомагає зігріти ноги.
Які переваги використання чорного перцю для зігрівання ніг?
Чорний перець доступний і недорогий — його легко знайти на кухні і він не завдає дискомфорту, оскільки горошинки досить маленькі.