Стійкі плями на чашках від кави зникнуть на очах: потрібна лише чарівна таблетка

Тривале використання кружок призводить до того, що з часом вони можуть накопичувати всередині плями від чаю чи кави. Часто це стається через неналежне миття одразу після використання. Втім, видалити плями доволі просто.

Коричневі плями на чашках створюють таніни, які містяться в напоях, пише Express. Вони мають непривабливий вигляд, тому з них не дуже приємно пити, але можна легко очистити.

Як позбутися коричневих плям на чашках?

Користувачі зазначили, що плями на чашках настільки сильно в’їлися, що навіть миття в посудомийній машині не допомагає. Та є один засіб, який впорається з проблемою на відмінно – це таблетка для зубних протезів.

Достатньо лише вкинути таблетку в чашку й залити її окропом, залишивши на 10 хвилин для того, щоб речовини почали діяти й виводити пляму. Таблетки можна придбати навіть не виходячи з дому, а їхня користь справді доведена багатьма користувачами, які вже спробували цей трюк.

Додатково можна скористатися ще кухонною сіллю. Вона є абразивною, тож допоможе вивести коричневі відкладення.



Заплямовані чашки можна легко відчистити / Фото Pexels

Яка ще таблетка є помічною?

Таблетки для посудомийної машини ефективні для очищення душових лійок, змішувачів, раковин, ванн, унітазів і міжплиточних швів від вапняного нальоту та забруднень, пише Martha Stewart. Коли таблетка розчиняється у воді, то активує ці компоненти, тому вони розщеплюють бруд, а у побуті здатні впоратися з мильним нальотом.

