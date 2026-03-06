Мультипечі до 10 000 гривень: як обрати ідеальний варіант

Щоб приготувати смачні та корисні страви, варто скористатися мультипіччю. Вона використовує технологію гарячого повітря для створення золотистої скоринки на стравах без жодної краплі олії.

Мультипіч – це чудовий внесок у власне здоров’я. Навіть новачкам у кулінарії вона допоможе почуватися впевненими кухарями. Крім того, цей диво-прилад допоможе заощадити гроші на купівлі багатьох каструль та сковорідок, пише Choice.

Що таке мультипіч?

Мультипіч поєднує у собі функції кількох видів побутової техніки. Зокрема, вона підходить ось для чого:

випікання;

варіння;

смаження;

тушкування.

Поєднання цих функцій робить мультипіч по-справжньому універсальним кухонним помічником, що заощаджує не лише й гроші, але й обмежене місце на стільниці. До того ж мультипіч працює швидше за традиційну піч чи плиту.



Мультипіч – дуже корисна на кухні / Фото Pexels

На що звернути увагу під час вибору мультипечі?

Існує чимало моделей мультипечей. Аби обрати ідеальну для своїх потреб, слід придивитися до кількох факторів.

Місткість

Перше, що слід запам’ятати: літраж чаші не дорівнює кількості їжі, яку в ній вдасться приготувати. Тобто часто у 10-літровій каструлі можна приготувати лише 500 грамів картоплі фрі.

Оглядове вікно та внутрішнє освітлення

Оглядове віконце – це важливіший елемент мультипечі, аніж може видатися, адже воно дозволяє уникнути постійного відкривання дверцят, щоб перевірити готовність їжі. Це особливо важливо, зважаючи, що нові моделі аерофритюрниць дозволяють також випікати тістечка та хліб.

Попередні налаштування

Перед покупкою мультипечі слід переглянути, які попередньо запрограмовані налаштування вона має. Це розширює можливості щодо приготування страв, а також позбавляє потреби сумніватися щодо температури та тривалості роботи печі.

Багатофункціональність

Для найбільшої універсальності та максимального збереження місця на кухні можна звернути увагу на моделі з додатковими функціями: приготування на пару, випікання, гриль.

Тип керування

Існує 2 типи керування мультипіччю – циферблатне та цифрове.

Циферблатне керування складається з регулятора температури та таймера, що дзвонить, коли час стікає. У такому випадку потрібно шукати таймер, що можна встановити на понад 30 хвилин.

складається з регулятора температури та таймера, що дзвонить, коли час стікає. У такому випадку потрібно шукати таймер, що можна встановити на понад 30 хвилин. Цифрове керування включає сенсорний дисплей з точнішим таймером, показниками температури, а часом й з запрограмованими налаштуваннями.

Серед мультипечей варто звернути увагу на такі моделі:

Tefal EY855D10 – допоможе суттєво скоротити споживання олії. А 12 програм приготування пропонують широкий вибір страв: від печені до випічки.

– допоможе суттєво скоротити споживання олії. А 12 програм приготування пропонують широкий вибір страв: від печені до випічки. Crownberg – 8 розумних програм дозволяють готувати страви одним натисканням кнопки, а функція автоматичного вимкнення допомагає уникнути пригорань.

– 8 розумних програм дозволяють готувати страви одним натисканням кнопки, а функція автоматичного вимкнення допомагає уникнути пригорань. Philips Ovi NA332/00 – універсальний прилад, з яким можна смажити, запікати, грилювати, розігрівати та навіть ферментувати продукти.

Як доглядати за мультипіччю?

Наразі мультипечі не мають функції самоочищення, тож мити їх потрібно вручну – і робити це слід після кожного використання приладу. Гумові ущільнювачі та прокладки легко поглинають запахи їжі, що готується всередині, і видалити їх після тривалого часу стає дуже складно.

Втім, очищення мультипечі – це простий процес, що не забирає багато часу

Ось як це правильно робити:

передусім переконатися, що пристрій відключений від мережі та охолонув;

розібрати усе: камеру для приготування, гумові ущільнювачі та решітки. Перед цим переконатися, що є розуміння, куди потрібно буде повернути кожну деталь;

вимити камеру для їжі та решту деталей (це можна зробити у посудомийці). Для чищення слід використовувати тільки м’які неабразивні засоби, аби не пошкодити поверхню;

очистити гумові ущільнювачі. Якщо вони сильно пахнуть, можна замочити їх у розчині соди чи оцту;

висушити всі деталі та поверніть їх на місце.

Якщо ж на аерофритюрниці накопичився чималий шар жиру, який не вдається легко відмити, всередину можна залити трохи окропу з кількома краплями мийного засобу, пише Real Simple. Цей елементарний засіб допомагає повернути ідеальну чистоту навіть після років використання.

Між приготуванням страв мультипіч найкраще зберігати відкритою – це допоможе уникнути накопичення різноманітних запахів.

