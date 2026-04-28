Незамінний помічник: 5 кухонних комбайнів до 10 тисяч гривень

Кухонний комбайн – це по-справжньому універсальний кухонний прилад, що може заощадити чимало часу та сил на кухні. Якщо ви любите готувати та мрієте про "помічника", який міг би подрібнювати нарізати, кришити та збивати замість вас, тоді комбайн стане чудовим рішенням.

Якісний кухонний комбайн може виконувати чимало кухонних завдань, а не тільки нарізати. У більшості з них навіть можна замішувати тісто. Водночас для того, аби прилад відповідав усім можливим потребам, обирати його слід ретельно, пише Choice.

Цікаво Ремінь більше не знадобиться: простий трюк, який дозволить одягнути широкі джинси

На що звернути увагу під час вибору комбайна?

Місце для зберігання

Одна з речей, що варто врахувати перед покупкою – це те, що комбайни бувають громіздкими, особливо якщо враховувати також усі аксесуари, що до них додаються. Тож в ідеалі вони повинні мати влаштовану внутрішню шухляду для зберігання, або ж продаватися разом з окремою коробкою для спільного зберігання усіх насадок.

Розмір чаші

Місткість кухонного комбайна передусім залежить від моделі. Але перед вибором слід подумати, для чого ви використовуватимете прилад та яку кількість їжі плануєте готувати. У багатьох випадках корисним буде придбати такий комбайн, що має одразу кілька чаш:

звичайну для подрібнення овочів, фруктів, м’яса тощо;

меншу для приготування соусів, джемів чи просто невеликих порцій.



Найуніверсальнішими вважаються кухонні комбайни об’ємом 2 літри, або ж 10 чашок. Вони дозволяють швидко обробляти й малі, і великі кількості продуктів.

Важка основа

Це – фактор, на який багато людей не зважають вчасно, і дарма. Важка основа просто необхідна для того, аби комбайн залишався стійким на столі під час важкого завантаження. А ось легші пристрої можуть рухатися під час роботи.

Імпульсний режим

Функція забезпечує короткі імпульси потужності, і це допомагає рівномірно розподілити навантаження та створити однорідну консистенцію всередині комбайна.

Особливо важлива вона, якщо ви завантажуєте всередину невелику кількість продуктів.

Елементи керування

Необхідно ще перед покупкою перевірити, чи вчасно реагують кнопки – у комбайні це надзвичайно важливо.

Леза

Мають бути широкими та розташовуватися якомога нижче до дна чаші – це дозволить правильно перемішувати продукти, і вони не застрягатимуть на одному місці. Не варто купувати моделі з зубчастими лезами: часто саме вони призводять до нерівномірного та грубого нарізання їжі.

Гарним варіантом є двосторонні леза: з одного боку – лезо для скибочок, а з іншого – для нарізання. Це суттєво економить кількість окремих елементів, що потрібно зберігати з комбайном.

Ось кілька комбайнів, на які варто звернути увагу:

3 в 1 Domotec R 6676B 10L 5 швидкостей PT HP227 – підійде для десятків завдань на кухні: від замішування тіста до нарізання кубиками та скибочками.

– підійде для десятків завдань на кухні: від замішування тіста до нарізання кубиками та скибочками. 4 в 1 2200W Adler AD 4221 – багатофункціональний та стильний комбайн, виготовлений з високоякісних матеріалів, стане незамінною допомогою на кухні.

– багатофункціональний та стильний комбайн, виготовлений з високоякісних матеріалів, стане незамінною допомогою на кухні. Grunhelm GKM0016B mayak – якісний помічник на кухні, що допоможе швидко впоратися з безліччю побутових завдань – нарізанням, збиванням, змішуванням та приготуванням фаршу.

– якісний помічник на кухні, що допоможе швидко впоратися з безліччю побутових завдань – нарізанням, збиванням, змішуванням та приготуванням фаршу. Grunhelm GKM0019B – знімна чаша комбайна полегшить і приготування страв, і миття згодом. А матеріал – нержавійна сталь – забезпечить довгу та надійну роботу.

– знімна чаша комбайна полегшить і приготування страв, і миття згодом. А матеріал – нержавійна сталь – забезпечить довгу та надійну роботу. 3 в 1 Rainberg RB-8080 – чудово підходить для невеликих кухонь, де немає місця для багатьох приладів. Один комбайн може забезпечити виконання десятків завдань.



Кухонний комбайн vs блендер: що обрати?

І комбайн, і блендер неймовірно корисні на кухні, і відрізняються вони передусім потужністю та ціною. Блендер, звісно ж, в рази дешевший – але з ним можна виконати досить обмежену кількість завдань: подрібнити, змішати чи порізати, пише Consumer Reports.

А ось якщо потрібно зробити щось складніше, або ж готувати для великої родини, універсальний комбайн точно стане у пригоді.

До слова, раніше ми вже розповідали, як обрати штори блекаут для дому.