Знижує витрату палива: 5 автомобільних термостатів до 1000 гривень

Багатьом водіям доводиться стикатися з проблемою перегріву двигуна. Або ж система охолодження починає працювати практично одразу після запуску мотора – і все це ознака, що саме час перевірити роботу термостата, або ж замінити його.

Термостат в автомобілі – це не просто важлива деталь, що запобігає перегріву. Завдяки сучасній електроніці вони також можуть покращити показники ефективності та споживання палива автомобілем, пише Mahle.

Як обрати ідеальний термостат для автівки?

Термостати – це прилади, що виконують водночас безліч функцій: прогрівають двигун до робочої температури, оптимізують ефективність, мінімізують знос компонентів та, що важливо для багатьох водіїв, зменшують витрату палива.

Проте з часом термостати зношуються – і часто застрягають у відкритому чи закритому положенні, що призводить до перегріву двигуна, або ж погіршення його роботи. В такому випадку слід подбати про технічне обслуговування, або ж заміну деталі.

Якщо мовиться про покупку нового термостата, слід звернути увагу на кілька важливих аспектів.

Сумісність з системою охолодження

Для того, аби забезпечити правильний потік охолоджувальної рідини, необхідно врахувати:

форму та розмір термостата;

прокладку та корпус;

посадочне місце.

Також потрібно перевірити загальну сумісність деталі з вашою маркою та моделлю машини, адже різні автівки можуть вимагати різних приладів до них.



Матеріал

Корпуси термостатів виготовляють з різних матеріалів – і кожен з них має свої переваги. Наприклад, сталь – це доволі довговічний варіант, а от пластик стійкий до корозії.

Температурний діапазон

Температурний діапазон у термостаті визначає, за яких умов він відкриватиметься. І тут вибір слід робити, орієнтуючись на кліматичні умови у регіоні. Наприклад, в холодному кліматі краще обрати термостат з вищим температурним порогом.

Але найкращою температурою для термостата все ж буде та, яку рекомендує виробник – адже інженери конкретного автомобіля розробляли двигун для роботи у конкретному температурному діапазоні, пише Hot Rod.

Як перевірити роботу термостата, не знімаючи його з машини?

На щастя, перевірити роботу пристрою можна взагалі не знімаючи його. Це займає небагато часу – а діагностику потрібно проводити вже після того, як мотор пропрацює кілька хвилин, аби стрілка датчика температури почала відхилятися.

Для цього рукою торкніться нижнього патрубка, що веде до радіатора – це може досить чітко показати працездатність пристрою.

Якщо нижній патрубок теплий – клапан не працює. Натомість якщо нижній патрубок холодний, а верхній теплий – все гаразд.

Також термостат на автівці можна перевірити, порівнявши показники датчика температури й нагрівання нижнього патрубка. Якщо він нагрівається до позначки 85 градусів, тоді клапан спрацював. Підтвердити позитивну перевірку термостата можна запуском вентилятора після спрацьовування клапана.

