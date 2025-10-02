Кожен дачник знає наскільки важливою є обрізка кущів в осінню пору. Така процедура впливає на краще плодоношення, тому є обов’язковою. Якісне обрізання смородини має покращити їй доступ до сонця та надати більше простору для продування вітром.

Загущені кущі смородини треба проріджувати, щоб в них не завелися шкідники, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Дім і присадибна ділянка".

Чому смородину потрібно обрізати навесні?

Після того як смородина скидає листя – можна починати процес осіннього обрізання. Для обрізки знадобиться секатор та наточений кущоріз. Секатор видаляє тонкі гілки, а другий інструмент – гілки діаметром понад 1,5 сантиметра.

Дачниця розповіла, що спочатку потрібно видалити старі гілки, які вже не будуть родити. Їх можна розпізнати по бурому кольору та лишайниках, які прижилися на поверхні. Також треба видалити сухі, зламані та хворі гілки, що пошкоджені комахами.

Гілки чагарника можуть лежати прямо на землі. У такому випадку їх треба або вирізати, або присипати біля основи ґрунтом, щоб вони мали змогу вкоренитися. Вже навесні ці гілки відокремлюються від материнського куща й перетворюються на новий кущ.

Прорідити середню частину куща потрібно за принципом видалення всіх сучків, що ростуть всередину. Також вирізають гілки-дублери та всі пагони, які заважають іншим гілкам. Позбутися потрібно й короткої порослі біля коріння. Річні прирости вкорочують в останню чергу на 5 – 7 сантиметрів.

Після обрізання кущі смородини треба полити й обробити смородину та ґрунт в пристовбурових колах від різних хвороб та шкідників. Далі пристовбурне коло варто замульчувати тирсою, сухим листям чи ялиновим гіллям.

Правильне обрізання смородини: дивіться відео

Обрізку не варто проводити, якщо кущ хворий чи ослаблений після сезону, пише ресурс RHS. Таким кущам потрібен відпочинок та відновлення. Якщо у регіоні була сильна спека чи посуха, тоді обрізання стане додатковим навантаженням на рослину. Якщо ж смородина висаджена менше року тому, то молоді кущі потребуватимуть мінімального втручання.

