Каждый дачник знает насколько важна обрезка кустов в осеннюю пору. Такая процедура влияет на лучшее плодоношение, поэтому является обязательной. Качественная обрезка смородины должна улучшить ей доступ к солнцу и предоставить больше пространства для продувания ветром.

Загущенные кусты смородины надо прореживать, чтобы в них не завелись вредители, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Дом и приусадебный участок".

Почему смородину нужно обрезать весной?

После того как смородина сбрасывает листья – можно начинать процесс осенней обрезки. Для обрезки понадобится секатор и наточенный кусторез. Секатор удаляет тонкие ветви, а второй инструмент – ветви диаметром более 1,5 сантиметра.

Дачница рассказала, что сначала нужно удалить старые ветви, которые уже не будут родить. Их можно распознать по бурому цвету и лишайниках, которые прижились на поверхности. Также надо удалить сухие, сломанные и больные ветви, что повреждены насекомыми.

Ветки кустарника могут лежать прямо на земле. В таком случае их надо или вырезать, или присыпать у основания почвой, чтобы они имели возможность укорениться. Уже весной эти ветви отделяются от материнского куста и превращаются в новый куст.

Проредить среднюю часть куста нужно по принципу удаления всех сучков, растущих внутрь. Также вырезают ветки-дублеры и все побеги, которые мешают другим веткам. Избавиться нужно и от короткой поросли у корней. Годовые приросты укорачивают в последнюю очередь на 5 – 7 сантиметров.

После обрезки кусты смородины надо полить и обработать смородину и почву в приствольных кругах от различных болезней и вредителей. Далее приствольный круг стоит замульчировать опилками, сухими листьями или лапником.

Обрезку не стоит проводить, если куст больной или ослаблен после сезона, пишет ресурс RHS. Таким кустам нужен отдых и восстановление. Если в регионе была сильная жара или засуха, тогда обрезка станет дополнительной нагрузкой на растение. Если же смородина высажена менее года назад, то молодые кусты потребуют минимального вмешательства.

Какой еще куст обрезать осенью?