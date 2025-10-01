Користь обрізки малини полягає в тому, що після процедури кущі починають давати більший та якісніший урожай, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Дім і присадибна ділянка".

Якщо пропустити обрізку, то рослина буде витрачати сили на нарощення зеленої маси, а не на плоди. Через це ягоди в наступному сезоні будуть дрібнішими, та й урожай значно меншим.

Обрізка стимулює утворення нових пагонів, робить кущі міцнішими й захищає їх від грибкових хвороб.

Коли обрізати малину восени?

Садівники радять обрізати малину одразу після пожовтіння листя. Якщо кущі вже не зелені – можете братися за секатор. Обрізати потрібно звичайні сорти малини й ремонтантні, які плодоносять двічі на рік.

Є два підходи обрізання малини – поділом на дві частини та формування сильних пагонів. Перед початком роботи секатор треба обов’язково обробити антисептиком.

Поділ ділянки на дві частини

На одній залишають цьогорічні пагони, видаливши старі та слабкі гілки. Такий кущ дасть ранні ягоди вже на початку літа та ще один повторний урожай восени. На іншій ділянці всі пагони обрізають під корінь. Після такої процедури кущі малини почнуть плодоносити у липні, але урожай буде ряснішим та якіснішим.

Формування сильних пагонів

На кожному кущі потрібно залишити 2 – 3 найміцніші пагони, вкоротивши їх до висоти одного метра. Цю процедуру потрібно здійснити ще до настання мінусової температури, щоб зріз встигнув загоїтися.

Як доглядати за малиною після обрізки?

У суху осінь дачники поливають кущі малини, щоб коріння не вимерзнуло. Щоб захистити рослину від холоду й додатково підживити – ґрунт потрібно замульчувати компостом чи тирсою. Обов’язково з ділянки треба придбати все листя й обрізати пагони, щоб знищити зимуючих шкідників. Там, де залишилися пагони, варто провести обробку 2% розчином бордоської суміші.

Поради щодо обрізки й догляду за малиною: дивіться відео

Восени не варто обрізати дикі яблуні, кислі вишні, глід та магнолію, бо така дія може призвести до втрати плодоношення, пише Martha Stewart. Найкращий період – пізня зима або рання весна, коли дерева ще в стані спокою. Якщо потрібно, можна видалити лише сухі або хворі гілки восени, але це має бути мінімальне втручання.

Які кущі потрібно обрізати восени?