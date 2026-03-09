Правильна обрізка абрикосу – і урожай буде втричі більшим: цінні поради від садівника

Вже на початку весни сад потребує особливої уваги. Одним із найважливіших етапів догляду є обрізка плодових дерев. Для абрикоса ця процедура має вирішальне значення, оскільки від правильного формування крони залежить майбутній урожай.

Саме навесні можна закласти основу для сильного, здорового дерева, яке даватиме багато великих і солодких плодів, йдеться у відеоролику на ютубі "Дача Агронома".

Читайте також 5 найпростіших фруктових дерев для вирощування: урожай буде щороку

Досвідчений садівник радить формувати крону абрикоса у вигляді так званої "чаші". Така форма вважається однією з найкращих для домашніх садів, адже вона відкриває центр дерева для сонячного світла. Завдяки цьому гілки отримають достатнє освітлення, тож це позитивно вплине на ріст та плодоношення.

Як правильно обрізати абрикосове дерево?

Абрикос найкраще формує урожай на добре освітлених пагонах, тому під час обрізки варто забезпечити рівномірний розвиток крони. Саме для цього застосовують формування "чашею", яке дозволяє світлу проникати всередину дерева й рівномірно розподілятися між гілками.

Один з ключових кроків у цьому процесі – це видалення центрального провідника. Така обрізка зупиняє надмірний вертикальний ріст та спрямовує поживні речовини до скелетних гілок. За словами садівника, важливо коригувати дерево за допомогою обрізки.

Основні гілки потрібно залишати на певній відстані одна від одної. Це допомагає сформувати міцну й стійку крону, яка зможе витримати вагу майбутнього урожаю.

Під час формування крони важливо стежити за тим, як розвиваються скелетні гілки. Садівник радить контролювати їхній ріст, щоб жодна з них не почала домінувати над іншими. Якщо одна гілка росте активніше, то її варто вкоротити. Це допоможе іншим гілкам розвиватися рівномірніше.

Під час обрізки рекомендовано робити зріз на зовнішню бруньку. Така техніка стимулює ріст нових пагонів у боки, а не всередину крони. Однорічні пагони вкорочують на 20 – 25 сантиметрів.

Після завершення обрізки всі місця зрізів потрібно захистити. Для цього використовують олійну фарбу, садову замазку чи суміш вапна з купоросом. Також навесні варто провести першу профілактичну обробку фунгіцидами. Така процедура допоможе продезінфікувати свіжі зрізи й захистити дерево від можливих хвороб на початку сезону. Завдяки цьому абрикос сформує здорову крону й зможе потішити урожаєм великих та солодких плодів.

Правильна обрізка абрикосового дерева: дивіться відео

До слова, інший садівник з ютуб-каналу "Благосад" рекомендує не перевантажувати абрикосове дерево обрізанням, а лише трохи прорідити гілки і підтримувати правильний напрямок їх росту. Під час весняного обрізання слід видаляти конкурентні, сухі та пошкоджені гілки, залишаючи бічні плодові відгалуження для майбутнього врожаю.

Що ще варто знати по садівництву?