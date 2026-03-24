Як обрати плойку для волосся: зверніть увагу на ці нюанси

Плойка для завивки – це один з найуніверсальніших інструментів для укладки. Якщо підібрати його правильно, можна без проблем експериментувати з зачісками. Зокрема, створювати "пляжні" хвилі чи навіть випрямляти локони.

Якщо хочете, щоб ваша плойка відповідала всім потребам, а також служила роками, слід обирати її уважно. Крім того, пріоритетом є орієнтуватися не лише на ціну, але й на тип волосся, пише Real Simple.

Що врахувати при виборі плойки для волосся?

Перед тим як додати плойку до кошика з покупками, слід зважити одразу на кілька факторів: довжину волосся, його текстуру, тип, стан здоров’я і, звісно ж, на те, якого результату ви бажаєте досягти завивкою. Далі розглянемо всі аспекти детальніше.

Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про плойки для волосся – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення. Якщо бюджет обмежений, на Prom зручно переглянути кілька пропозицій одного товару й обрати оптимальну, адже в асортименті представлено понад 120 мільйонів товарів від 60 тисяч продавців. Для покупців, які хочуть купити плойку у розстрочку, на Prom доступна функція "Оплатити частинами". На маркетплейсі покупки від 200 до 100 000 гривень можна розбити на 2 – 24 оплати.

Температура

Саме температура має ключове значення для забезпечення якісної фіксації локонів. Водночас перегрівання волосся потрібно уникати за всяку ціну. При будь-якому типі волосся не варто використовувати температуру понад 230 градусів Цельсія. Крім того, щоразу перед завивкою варто наносити термозахист.

Які температурні діапазони плойок підійдуть для різного типу волосся, розповідає стиліст Метью Коллінз.

тонке чи хімічно оброблене волосся – не більше, аніж 150 градусів за Цельсієм. Таке волосся схильне до пошкодження через нагрівання. Експерт радить накручувати локони повільними рухами, а не кількома швидкими;

здорове волосся середньої густини – 150 – 190 градусів за Цельсієм;

жорстке, кучеряве чи густе волосся – від 175 до 230 градусів за Цельсієм. Втім, тут працювати потрібно швидко, адже використання дуже гарячого інструмента протягом тривалого часу може завдати шкоди.



Для завивання слід підібрати оптимальну температуру / Фото Shutterstock

Матеріал

Зазвичай для завивки використовують плойки з чотирьох матеріалів – кераміки, турмаліново-керамічної суміші, титану та позолоти. І тут також варто покладатися не лише на власні естетичні вподобання, але й на те, чого потребує ваше волосся, пише Consumer reports.

Кераміка найкраще підійде для тонкого, делікатного чи пошкодженого волосся. Стилістка Аннмарі Паркер-Мюррей переконана, що цей матеріал найбільш делікатний, і тому є дуже популярним. Втім, у кераміки є невеликий недолік – їй потрібно найбільше часу, аби нагрітися.

Турмаліново-керамічна суміш чудово підійде жорсткому волоссю. Вона мінімізує статичну електрику під час завивання та допомагає досягти природного блиску. Матеріал "дружній" до волосся, і з ним можна використовувати нижчу температуру.

Титан підійде для густого волосся, адже він швидко нагрівається.

Позолота також підходить для густого волосся, але часто розподіляє тепло нерівномірно.

Розмір насадки

Це також надзвичайно важливий пункт під час вибору – адже саме від нього залежить, як саме виглядатимуть ваші локони. Насадки бувають товщі та тонші. Що товща насадка, то вільніші локони ви отримаєте.



Для різних локонів потрібно використовувати різні насадки / Фото Pexels

Довжина волосся також відіграє роль у виборі правильного розміру: менші краще підходять для коротких зачісок, аби надати об’єму. А ось найбільші – створені для довгого волосся.

Додаткові функції

Чи потрібні вашій плойці додаткові функції? Деякі з них можуть суттєво полегшити життя. Наприклад, якщо ви схильні перейматися, чи не забули ви витягнути плойку з розетки, опція автоматичного вимкнення може нарешті подарувати вам спокій.

А ось обертовий циліндр може зробити процес завивки максимально простим і безпомилковим. Також деякі плойки мають знімну кліпсу, дозволяючи створювати різні варіанти хвиль: тугі та розслабленіші.

