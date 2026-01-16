Обігріти квартиру можна старими прасками: неочікуваний лайфхак

Відключення світла дуже швидко остуджує квартиру, тому українці вдаються до різних лайфхаків, які допомагають зберегти тепло. Цікавим варіантом поділилася поетеса Людмила Горова.

Українська поетеса, яка є авторкою відомого вірша "Буде тобі враже", вирішила поділитися з читачами цікавим лайфхаком обігрівання квартири, пише 24 Канал з посиланням на фейсбук Людмили Горової.

Як обігріти квартиру старими прасками?

Жінка показала, як завдяки старовинним праскам обігріває житло. Такі праски зараз можна побачити лише в музеях, але якщо у когось такі залишилися в спадок від бабусі, то викидати їх не варто.

Важкі залізні праски поетеса поклала на газові конфорки, щоб вони добре розігрілися й віддавали температуру холодному приміщенню. У коментарях до допису користувачі підтримали ідею й зазначили, що такі праски справді здатні забезпечити помешкання теплом.

Як ще обігріти квартиру?

Використання фольгованого ізолону на вікнах може підвищити температуру в домі приблизно на 3 градуси, пише Lens Of James. Потрібно розрізати полотно за шириною підвіконня та покласти його так, щоб край заходив під раму, а інший – вільно звисав над батареєю. Це потрібно для того, аби створити додаткову повітряну камеру та скерувати усе тепло всередину приміщення.

Також для утеплення пластикових вікон можна використовувати бульбашкову плівку, теплозахисну плівку та ущільнювачі. Тепло в оселі здатна зберегти навіть харчова плівка. Найчастіше будинки втрачають тепло через вікна, а от створення додаткового бар'єра допомагає утримати тепло всередині.

Все, що потрібно зробити – це наклеїти на рами тонку прозору плівку. Це можна легко зробити самостійно. Харчова плівка формує тонкий повітряний прошарок, який зменшує протяги. Особливо така діє я корисною у будинках без склопакета.

Які ще поради варто знати?