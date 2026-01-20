Вдома буде тепло навіть без опалення: одна хитрість від експертів

Взимку слід подбати про те, аби вдома було тепло – та з частими відключеннями опалення це буває непросто. На щастя, простий трюк допоможе впоратися з проблемою.

Коли опалення відключають, квартира чи дім охолоджуються дуже швидко: всього 20 хвилин, і батареї вже зовсім холодні. На щастя, є один матеріал, який охолоджується значно повільніше. Він дешевий, доступний та стане ідеальним варіантом для зимового обігріву квартири, пише Handy.Inc.

Цікаво У кімнаті стане на 30% тепліше: чим обігріти помешкання в зимові морози

Як обігріти дім без опалення?

Всього кілька цеглин у вашому домі, виявляється, можуть обігріти кімнату після того, як батареї припинять працювати. Лайфхак простий: поки опалення ще є, потрібно покласти на батареї цеглину чи кілька. А ось згодом, коли тепла вже не буде, почнуть працювати цеглини.

Цегла – це матеріал, що відомий своєю тепловою масою. Це значить, що цегла може швидко поглинати та накопичувати тепло, а потім повільно віддавати його з часом. Взимку ж цегла нагрівається від батареї, а потім працюватиме, як мініпічка та обігріватиме дім.

До того ж цегла дуже стійка до екстремальних температура – не дарма її використовують для того, аби робити каміни та пічки. Тож не варто хвилюватися щодо того, чи не трісне вона на теплій батареї.

Цей елементарний лайфхак може на кілька градусів підняти температуру в приміщенні, тож варто використати його вже зараз.

Які ще способи обігріву житла можна використати?

Перевірте ізоляцію

Іноді причина холоду в домі – не тимчасова відсутність опалення, а погана ізоляція. Тепло природним чином підіймається вгору, тож передусім слід перевірити щілини у вікнах та дверях, а також на горищі, якщо мовиться про приватний дім, пише Southern Living.

Після приготування їжі не закривайте духовку

Якщо ви часто використовуєте духовку для запікання, вона може стати додатковим джерелом тепла. Коли ви вже вимкнете її, не закривайте дверцята одразу: вона гаряча та може обігріти кухню всього за кілька хвилин.

Розстеліть килими

Холодні підлоги також можуть стати джерелом втрати тепла. Натомість коли вони вкриті килимами, підлоги менше поглинають тепло, а значить, температура у вашому домі буде трохи вища.

