Дома будет тепло даже без отопления: одна хитрость от экспертов

Зимой следует позаботиться о том, чтобы дома было тепло – и с частыми отключениями отопления это бывает непросто. К счастью, простой трюк поможет справиться с проблемой.

Когда отопление отключают, квартира или дом охлаждаются очень быстро: всего 20 минут, и батареи уже совсем холодные. К счастью, есть один материал, который охлаждается значительно медленнее. Он дешевый, доступен и станет идеальным вариантом для зимнего обогрева квартиры, пишет Handy.Inc.

Как обогреть дом без отопления?

Всего несколько кирпичей в вашем доме, оказывается, могут обогреть комнату после того, как батареи прекратят работать. Лайфхак прост: пока отопление еще есть, нужно положить на батареи кирпич или несколько. А вот потом, когда тепла уже не будет, начнут работать кирпичи.

Кирпич – это материал, известный своей тепловой массой. Это значит, что кирпич может быстро поглощать и накапливать тепло, а затем медленно отдавать его со временем. Зимой же кирпич нагревается от батареи, а затем будет работать, как мини-печка и обогревать дом.

К тому же кирпич очень устойчив к экстремальным температура – не зря его используют для того, чтобы делать камины и печки. Поэтому не стоит волноваться относительно того, не треснет ли он на теплой батарее.

Этот элементарный лайфхак может на несколько градусов поднять температуру в помещении, поэтому стоит использовать его уже сейчас.

Какие еще способы обогрева жилья можно использовать?

Проверьте изоляцию

Иногда причина холода в доме – не временное отсутствие отопления, а плохая изоляция. Тепло естественным образом поднимается вверх, поэтому прежде всего следует проверить щели в окнах и дверях, а также на чердаке, если речь идет о частном доме, пишет Southern Living.

После приготовления пищи не закрывайте духовку

Если вы часто используете духовку для запекания, она может стать дополнительным источником тепла. Когда вы уже выключите ее, не закрывайте дверцу сразу: она горячая и может обогреть кухню всего за несколько минут.

Расстелите ковры

Холодные полы также могут стать источником потери тепла. Зато когда они покрыты коврами, пола меньше поглощают тепло, а значит, температура в вашем доме будет немного выше.

Какие еще лайфхаки для дома нужно знать?