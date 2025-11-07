Ці 4 речі приваблюють у ваш дім мишей: більшість людей навіть не підозрюють

З настанням холодної пори року все більше гризунів прагне також потрапити у тепло – і кілька критичних помилок можуть призвести до того, що оселю заповнять небажані миші та щури.

Перше, що потрібно запам'ятати – зазвичай миші не з'являються у домі тільки тому, що там брудно – хоча, звісно, це не допомагає, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Цікаво Забудете про холод: як ефективно утеплити двері за 5 хвилин

Чому у домі опиняється багато мишей?

Причин може бути кілька – тож потрібно звернути увагу на кожну та усунути їх, аби перешкодити потрапляння мишей до оселі.

Легкі точки входу

Найголовніше, що приваблює мишей до вашого будинку – це можливість туди потрапити. Цим гризунам потрібні притулок та їжа, але вони ніколи не докладають великих зусиль, аби потрапити до вашого дому, натомість вони шукають легкі місця для входу.

До речі, знайти засоби від гризунів за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Тож дверцята для домашніх тварин, гаражні ворота, вентиляційні отвори та труби можуть бути саме тим, що приваблює мишей. І аби захистити дім, варто загерметизувати кожну можливу щілину, через яку миші можуть потрапити всередину, пише The Spruce.

Притулок і тепло

Після того, як миші потрапляють у дім, вони залишатимуться там надовго, якщо є доступ до теплих порожнин – наприклад, у повітропроводах чи за кухонними шафками. Мишам для сховку потрібні теплі непомітні місця, з яких вони можуть легко вирушати на пошуки їжі.

Тож слідкуйте за ознаками присутності мишей у домі, аби виявити потенційну появу гризунів на ранній стадії. Навіть якщо ви не помічаєте саму тварину, слідкуйте за наявністю посліду.



Миші можуть легко потрапити в будинок / Фото Pexels

Доступна їжа

Одна з найбільших помилок, що наче запрошує до вашого дому гризунів – це залишати відкриті пакети з їжею, пластівці, фрукти, солодке тощо. Миші не вибагливі до їжі – вони будуть їсти будь-які незапаковані продукти на кухні та в коморі, залишки крихт і навіть комах.

Вологі приміщення

Ще один надзвичайно важливий фактор, що потрібний для життя мишей – це вода. І якщо в них є доступ до неї: до труб, що протікають, конденсату під раковинами чи навіть миски для води домашніх тварин, це значить, що вони залишаться у домі.

Тож потрібно звернути увагу на будь-які протікання у домі та усунути їх якомога швидше.

Як позбутися мишей у домі?

Існує чимало способів боротьби з мишами – від мишоловок до спеціальних хімічних засобів, що допоможуть знищити небажану популяцію гризунів. Втім, все більше людей вдаються до інших методів: виявляється, миші не люблять чимало запахів. Щойно вони їх відчувають, покидають обжите місце.

Тож ось що можна розкласти по дому, аби позбутися мишей:

кориця;

оцет;

олія перцевої м'яти;

гострий перець;

олія чилі;

евкаліпт;

часник;

лаванда.

Які ще лайфхаки для дому варто знати?