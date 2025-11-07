Эти 4 вещи привлекают в ваш дом мышей: большинство людей даже не подозревают

С наступлением холодного времени года все больше грызунов стремится также попасть в тепло – и несколько критических ошибок могут привести к тому, что дом заполнят нежелательные мыши и крысы.

Первое, что нужно запомнить – обычно мыши не появляются в доме только потому, что там грязно – хотя, конечно, это не помогает, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Почему в доме оказывается много мышей?

Причин может быть несколько – поэтому нужно обратить внимание на каждую и устранить их, чтобы помешать попаданию мышей в дом.

Легкие точки входа

Самое главное, что привлекает мышей в ваш дом – это возможность туда попасть. Этим грызунам нужны убежище и пища, но они никогда не прилагают больших усилий, чтобы попасть в ваш дом, вместо этого они ищут легкие места для входа.

Поэтому дверцы для домашних животных, гаражные ворота, вентиляционные отверстия и трубы могут быть именно тем, что привлекает мышей. И чтобы защитить дом, стоит загерметизировать каждую возможную щель, через которую мыши могут попасть внутрь, пишет The Spruce.

Убежище и тепло

После того, как мыши попадают в дом, они будут оставаться там надолго, если есть доступ к теплым полостям – например, в воздуховодах или за кухонными шкафчиками. Мышам для укрытия нужны теплые незаметные места, из которых они могут легко отправляться на поиски пищи.

Поэтому следите за признаками присутствия мышей в доме, чтобы выявить потенциальное появление грызунов на ранней стадии. Даже если вы не замечаете само животное, следите за наличием помета.



Мыши могут легко попасть в дом / Фото Pexels

Доступная пища

Одна из самых больших ошибок, что как будто приглашает в ваш дом грызунов – это оставлять открытые пакеты с едой, хлопья, фрукты, сладкое и тому подобное. Мыши не привередливы к еде – они будут есть любые неупакованные продукты на кухне и в кладовке, остатки крошек и даже насекомых.

Влажные помещения

Еще один чрезвычайно важный фактор, что нужен для жизни мышей – это вода. И если у них есть доступ к ней: к трубам, что протекают, конденсата под раковинами или даже миски для воды домашних животных, это значит, что они останутся в доме.

Поэтому нужно обратить внимание на любые протечки в доме и устранить их как можно скорее.

Как избавиться от мышей в доме?

Существует немало способов борьбы с мышами – от мышеловок до специальных химических средств, которые помогут уничтожить нежелательную популяцию грызунов. Впрочем, все больше людей прибегают к другим методам: оказывается, мыши не любят многие запахи. Как только они их чувствуют, покидают обжитое место.

Поэтому вот что можно разложить по дому, чтобы избавиться от мышей:

корица;

уксус;

масло перечной мяты;

острый перец;

масло чили;

эвкалипт;

чеснок;

лаванда.

