Эти 4 вещи привлекают в ваш дом мышей: большинство людей даже не подозревают
- Мышей привлекают легкие точки входа, такие как дверцы для животных, гаражные ворота и вентиляционные отверстия.
- Доступная пища и влажные помещения также способствуют появлению мышей в доме.
С наступлением холодного времени года все больше грызунов стремится также попасть в тепло – и несколько критических ошибок могут привести к тому, что дом заполнят нежелательные мыши и крысы.
Первое, что нужно запомнить – обычно мыши не появляются в доме только потому, что там грязно – хотя, конечно, это не помогает, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
Интересно Забудете о холоде: как эффективно утеплить двери за 5 минут
Почему в доме оказывается много мышей?
Причин может быть несколько – поэтому нужно обратить внимание на каждую и устранить их, чтобы помешать попаданию мышей в дом.
Легкие точки входа
Самое главное, что привлекает мышей в ваш дом – это возможность туда попасть. Этим грызунам нужны убежище и пища, но они никогда не прилагают больших усилий, чтобы попасть в ваш дом, вместо этого они ищут легкие места для входа.
Кстати, найти средства от грызунов по лучшим ценам можно на Prom. Выбирайте вариант под свой запрос и бюджет.
Поэтому дверцы для домашних животных, гаражные ворота, вентиляционные отверстия и трубы могут быть именно тем, что привлекает мышей. И чтобы защитить дом, стоит загерметизировать каждую возможную щель, через которую мыши могут попасть внутрь, пишет The Spruce.
Убежище и тепло
После того, как мыши попадают в дом, они будут оставаться там надолго, если есть доступ к теплым полостям – например, в воздуховодах или за кухонными шкафчиками. Мышам для укрытия нужны теплые незаметные места, из которых они могут легко отправляться на поиски пищи.
Поэтому следите за признаками присутствия мышей в доме, чтобы выявить потенциальное появление грызунов на ранней стадии. Даже если вы не замечаете само животное, следите за наличием помета.
Мыши могут легко попасть в дом / Фото Pexels
Доступная пища
Одна из самых больших ошибок, что как будто приглашает в ваш дом грызунов – это оставлять открытые пакеты с едой, хлопья, фрукты, сладкое и тому подобное. Мыши не привередливы к еде – они будут есть любые неупакованные продукты на кухне и в кладовке, остатки крошек и даже насекомых.
Влажные помещения
Еще один чрезвычайно важный фактор, что нужен для жизни мышей – это вода. И если у них есть доступ к ней: к трубам, что протекают, конденсата под раковинами или даже миски для воды домашних животных, это значит, что они останутся в доме.
Поэтому нужно обратить внимание на любые протечки в доме и устранить их как можно скорее.
Как избавиться от мышей в доме?
Существует немало способов борьбы с мышами – от мышеловок до специальных химических средств, которые помогут уничтожить нежелательную популяцию грызунов. Впрочем, все больше людей прибегают к другим методам: оказывается, мыши не любят многие запахи. Как только они их чувствуют, покидают обжитое место.
Поэтому вот что можно разложить по дому, чтобы избавиться от мышей:
- корица;
- уксус;
- масло перечной мяты;
- острый перец;
- масло чили;
- эвкалипт;
- чеснок;
- лаванда.
Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?
Дома, оказывается, можно согреться и без обогревателя – для этого нужно воспользоваться несколькими простыми способами. В частности, позаботьтесь о покупке фланелевого постельного белья и электрического одеяла.
Очень простым способом можно почистить и чугунную сковородку. И для этого понадобится лишь сырая картофелина.
Частые вопросы
Почему мыши могут появиться в вашем доме?
Мыши могут появиться в вашем доме из-за легких точек входа, доступности пищи, убежища и тепла, а также влажных помещений. Все это делает ваш дом привлекательным для них.
Какие места в доме являются потенциально опасными для проникновения мышей?
К потенциально опасным местам для проникновения мышей относятся дверцы для домашних животных, гаражные ворота, вентиляционные отверстия и трубы. Чтобы защитить дом, стоит загерметизировать каждую возможную щель.
Какие природные средства могут помочь избавиться от мышей в доме?
Чтобы избавиться от мышей, можно разложить в доме такие природные средства, как корица, уксус, масло перечной мяты, острый перец, масло чили, эвкалипт, чеснок и лаванда. Мыши не любят эти запахи и как только их чувствуют – покидают обжитое место.