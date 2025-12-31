Як вибрати солодкі мандарини: зверніть увагу на одну ознаку
Перед святами мандарини купують ящиками. На стіл, у подарунки, просто “щоб пахло Новим роком”. Проте інколи приходить розчарування – плоди кислі або взагалі без смаку.
Ви ще в магазині можете зрозуміти, чи солодкі мандарини. Є одна ознака, яку майже ніколи не беруть до уваги, хоча вона грає вирішальну роль, розповідає 24 Канал з посиланням на Сity magazine.
Яка ознака підказує, що мандарини будуть солодкими?
Солодкий мандарин має бути важкий. Це головна підказка, яка свідчить, що всередині багато соку, а не повітря і сухої м’якоті. Легкий мандарин майже завжди програє. Він може бути яскравим, гладким, навіть ароматним, але смак часто виходить плоским або кислим. Вага – показник зрілості й накопичених цукрів.
Вага – головна ознака солодкого мандарину / Фото Pixabay
Також важливо, щоб цитрусові були пружними. Не м’який, не “ватяний”, не зморщений. Умовно пальці мають відчувати опір, але без твердості. Шкірка у таких плодів зазвичай тонка або середньої товщини. Вона може трохи відставати від м’якоті, але не бути порожнистою. Занадто товста шкірка часто означає менше смаку.
Які мандарини краще не брати?
Не варто брати плоди з плямами, тріщинами або м’якими боками, Quora. Навіть якщо вони виглядають великими, всередині часто виявляються водянистими або з гірчинкою.
