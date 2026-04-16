Джинси можна купити без примірки: 3 перевірені трюки, які легко повторити

Часом у магазинах досить великі черги або ж є мало часу на примірку кількох штанів та джинсів. Щоб швидко зрозуміти, чи підходять джинси вашій фігурі, потрібно скористатися певними лайфхаками.

Блогерка Софія Сізова розповіла у своєму інстаграмі кілька варіантів, які допоможуть визначити, чи сядуть штани або джинси навіть без примірки.

Часом навіть правильний розмір не завжди підходить, тому певні трюки допоможуть все швидко і легко зрозуміти.

Як купити штани без примірки?

Перший варіант

Стисніть руку в кулак і вставте її у пояс штанів. Якщо рука входить вільно, без тиску і зайвого простору – то розмір, швидше за все, ваш.

Другий варіант

Штани потрібно обгорнути навколо шиї та з’єднати краї. Цей спосіб часто використовують як орієнтир для визначення об’єму талії.

Якщо тканина легко зійшлася – посадка має бути вдалою. Якщо ж не вистачає довжини або залишається простір – то це ознака того, що розмір не підходить.

Третій варіант

Щоб оцінити довжину, штани потрібно взяти за краї й розтягнути у руках. Таким чином можна приблизно зрозуміти, як вони виглядатимуть на ногах і чи не будуть закороткими або занадто довгими.

Як перевірити розмір штанів без примірки: дивіться відео

Ці методи досить зручні, оскільки не потребують жодних додаткових інструментів. Усе можна легко перевірити прямо в магазині.

Та якщо ви любите замовляти джинси та штани онлайн, то тут потрібно орієнтуватися не лише на звичний розмір, але й на таблицю розмірів конкретного бренду, оскільки вони можуть відрізнятися.

Якщо шукаєте, де придбати джинси чи штани зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше.

Окрім того, потрібно звертати увагу на склад тканини. Бавовна практично не тягнеться, а моделі з еластаном мають більшу еластичність і можуть краще підлаштовуватися під фігуру.

Які джинси в тренді у 2026 році?

Серед найпопулярніших та найуніверсальніших моделей, які личать практично будь-якому типу фігури залишаються знову в моді прямі джинси, пише Elle. Крім того, завужені джинси, які щільно обтискають ногу, вкотре повертаються до наших гардеробів.

Помітним трендом цього року стане деконструйований денім, завдяки якому образи отримують цікавіший вигляд. А от альтернативою класичним блакитним моделям стане темний денім. Також влітку в моду традиційно повертаються білі джинси, які стануть ідеальною базою для весняно-літніх образів.