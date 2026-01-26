Троянди переживуть люті морози: садівниця назвала найефективніше укриття

Холодна зима може стати справжнім випробовуванням для троянд. Сильний мороз та сніг можуть знищити майбутнє цвітіння троянд ще до настання весни. Садівникам потрібно звернути увагу на стан кущів, бо без елементарного захисту рослини можуть втратити бутони й ослабнути.

Найбільшою загрозою для троянд взимку є надлишок вологи та різкий перепад температури, пише Express. Коли бутони підмерзають, то стають крихкими, тріскаються й можуть не пережити холодний сезон.

Читайте також Навіщо збирати картон для городу: 5 простих способів використання

Як вберегти троянди взимку?

Коливання температури ґрунту є також небезпечними. Постійне замерзання чи танення коренів призводить до накопичення холодної води, а це може спричинити гниття та розвиток грибкових хвороб.

Садівниця Дженніфер Арнотт розповіла про найефективніший спосіб зимового укриття. Йдеться про трояндові шишки чи хатини. Це легкі захисні конструкції куполоподібної форми виготовляють з пінопласту чи схожих матеріалів.

Встановлюють їх безпосередньо над кущем, щоб вберегти рослину від снігу, льоду чи холодного вітру. Усередині такого укриття зберігається тепліше повітря, що допомагає запобігти промерзанню бутонів та кореневої системи.



Взимку треба берегти троянди від морозів / Фото Pexels

Перед встановленням укриття варто оглянути кущ. Сухі чи зламані гілки варто акуратно видалити, але сильну обрізку в січні проводити не рекомендовано, бо в найхолодніший місяць це лише може нашкодити рослинам. Якщо здорові пагони заважають, то їх варто стягнути мотузкою, щоб кущ став компактнішим.

Далі шишку встановлюють над рослиною та засипають землею по краях. Ґрунт не має бути промерзлим, інакше укриття не виконуватиме свою функцію. За потреби землю можна занести заздалегідь в приміщення, щоб вона відтанула.

Укриття слід заповнювати звичайним ґрунтом до самого верху. Не рекомендовано використовувати листя, солому, компост чи мульчу. Такі матеріали можуть привабити гризунів, які шукають тепло та здатні пошкодити пагони троянд.

Завдяки такому зимовому захисту, рослини мають всі шанси успішно пережити холодний сезон. Вже навесні троянди швидко відновляться й потішать здоровими та міцними бутонами.

В'юнкі троянди на зиму потребують особливого догляду, адже цвітуть вони на старій деревині, пише Lazy Gardener. Один зі способів захистити такі троянди – це відв'язати їх від паркану чи жердини, на якій вони ростуть та прив'язати до шпалери, встромленої в ґрунт. Після цього пагони потрібно обернути мішковиною та набити соломою й сухим листям.

Які ще поради про догляд за рослинами варто знати?