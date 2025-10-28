Все тепло залишиться у помешканні: як дешево утеплити вікна

Починається опалювальний сезон, а значить, варто попіклуватися про тепло у своєму помешканні. І вікна – найперше, чому треба приділити увагу.

Утеплення вікон – це швидко, просто та дешево, якщо знати відповідні засоби. Про кілька з них розповідає 24 Канал з посиланням на портал HowStuffWorks.

Як швидко та дешево утеплити вікна?

Якщо ви прагнете надійності, то термозберігаюча плівка буде вкрай корисною. Вона прозора, клеїться прямо на скло та не даватиме теплу виходити через вікна. А для розʼємів можна використати стрічку-ущільнювач з гумою.

Утеплити вікна – правильна ідея / Фото Freepik

Однак це далеко не єдина опція. Наприклад, дрібні щілини раніше закривали газетними смужками, попередньо змоченими у мильному розчині. Дешево і практично!

Невеликі тріщини на деревʼяній рамі можна заробити топленим парафіном, наприклад, від свічки. У пригоді також можуть стати смужки з поролону, однак його потрібно фіксувати за допомогою скотчу, який з часом може відлипати.

А ще у пригоді може стати метод утеплення вікон за допомогою плівки з TikTok innesse_donchenko.

Корисні поради