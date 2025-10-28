Все тепло останется в доме: как дешево утеплить окна

Начинается отопительный сезон, а значит, стоит позаботиться о тепле в своем доме. И окна – первое, чему надо уделить внимание.

Утепление окон – это быстро, просто и дешево, если знать соответствующие средства.

Как быстро и дешево утеплить окна?

Если вы хотите надежности, то термосберегающая пленка будет крайне полезной. Она прозрачная, клеится прямо на стекло и не позволит теплу выходить через окна. А для разъемов можно использовать ленту-уплотнитель с резинкой.

Утеплить окна – правильная идея / Фото Freepik

Однако это далеко не единственная опция. Например, мелкие щели раньше закрывали газетными полосками, предварительно смоченными в мыльном растворе. Дешево и практично!

Небольшие трещины на деревянной раме можно заделать топленым парафином, например, от свечи. Пригодятся также полоски из поролона, однако его нужно фиксировать с помощью скотча, который со временем может отлипать.

