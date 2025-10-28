Все тепло останется в доме: как дешево утеплить окна
- Для утепления окон можно использовать термосберегающую пленку, которая клеится на стекло, и ленту-уплотнитель с резиной для разъемов.
- Щели можно закрыть газетными полосками или парафином, а для дополнительной изоляции можно использовать поролон, закрепленный скотчем.
Начинается отопительный сезон, а значит, стоит позаботиться о тепле в своем доме. И окна – первое, чему надо уделить внимание.
Утепление окон – это быстро, просто и дешево, если знать соответствующие средства. О нескольких из них рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал HowStuffWorks.
К теме Сквозняка больше не будет: утепляем входные двери за копейки
Как быстро и дешево утеплить окна?
Если вы хотите надежности, то термосберегающая пленка будет крайне полезной. Она прозрачная, клеится прямо на стекло и не позволит теплу выходить через окна. А для разъемов можно использовать ленту-уплотнитель с резинкой.
Утеплить окна – правильная идея / Фото Freepik
Однако это далеко не единственная опция. Например, мелкие щели раньше закрывали газетными полосками, предварительно смоченными в мыльном растворе. Дешево и практично!
Кстати, найти все по лучшим ценам можно на Prom. Выбирайте вариант под свой запрос и бюджет.
Небольшие трещины на деревянной раме можно заделать топленым парафином, например, от свечи. Пригодятся также полоски из поролона, однако его нужно фиксировать с помощью скотча, который со временем может отлипать.
А еще может пригодиться метод утепления окон с помощью пленки из TikTok innesse_donchenko.
Полезные советы
- Не спешите выбрасывать старые газеты – они могут вам пригодиться.
- А перед тем, как сушить одежду на радиаторе, стоит очень хорошо подумать.
Частые вопросы
Какие средства можно использовать для утепления окон?
Для утепления окон можно использовать термосберегающую пленку, ленту-уплотнитель с резиной, газетные полоски, смоченные в мыльном растворе, топленый парафин и полоски из поролона.
Как работает термосберегающая пленка?
Термосберегающая пленка является прозрачным материалом, который клеится прямо на стекло и предотвращает выход тепла через окна.
Какие недостатки могут возникнуть при использовании поролона для утепления?
При использовании полосок из поролона их нужно фиксировать скотчем, который со временем может отлипать, что может снижать эффективность утепления.