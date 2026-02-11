Миття вікон взимку є корисним: фахівці назвали переваги

Взимку мало хто береться за миття вікон, однак така дія насправді є важливою навіть в холодну пору. Конденсат та бруд створюють не надто естетичний вигляд, тому не варто чекати весни, щоб вікна знову стали чистими.

У зимову пору вікна не потрібно мити так часто, як влітку, проте їм все одно потрібно приділяти належну увагу, пише Ideal Home. Експерт назвали 3 причини, чому вікна треба мити навіть взимку.

Читайте також Чим утеплити балкон взимку: українцям назвали найкращий варіант

Чому вікна рекомендовано мити зимою?

Більше світла й тепла в приміщенні

Брудні вікна добряче блокують сонячне світло, а воно взимку є дуже потрібним, коли і так мало природного світла. Також чисті вікна можуть заощадити потребу часто вмикати опалення. Тут не йдеться про зменшення витрат на комунальні послуги, але завдяки природному теплу сонця можна збільшити температуру приміщення на кілька градусів.

Зменшення цвілі та конденсату

Регулярне миття вікон з внутрішньої сторони допомагає зменшити осередки вологи, що утворюються при перепадах температури зовні та всередині приміщення. Бруд затримує вологу, тому через нього може утворитися цвіль та грибок.



Миття вікон зменшує конденсат / Фото Pexels

Захист від пошкоджень

Погодні умови, пил та бруд з часом здатні навіть призвести до пошкодження скляних поверхонь та корозії рам. Періодичне прибирання допомагає оперативно розпізнати ушкодження й продовжити термін служби вікон.

Чим утеплити вікна взимку?

Для утеплення пластикових вікон можна використовувати бульбашкову плівку, теплозахисну плівку та ущільнювачі, пише Sante Plus. Харчова плівка також може служити додатковою ізоляцією, створюючи повітряний бар'єр для зменшення протягів.

Найчастіше будинки втрачають тепло через вікна, а от створення додаткового повітряного бар'єра допомагає утримати тепло всередині. Плівка формує тонкий повітряний прошарок, який зменшує протяги.

Які є корисні поради на зиму?