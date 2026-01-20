Чому запотівають вікна в машині: 90% водіїв не знають, що проблема в підлозі

Сучасні автомобілі можуть впоратися із запітнілими вікнами за лічені секунди, але якщо вони запотівають постійно, то причина ховається під ногами.

Автомобільні експерти розповіли, що запотівання виникає тоді, коли волога з повітря в салоні осідає на холодне скло, пише 24 Канал з посиланням на Interia.

Чому вікна взимку часто запотівають?

У зимову пору вікна можуть запотівати часто через різкий контраст між теплим салоном та морозом ззовні. А ще додаткову вологу створює мокрий верхній одяг, взуття зі снігом, та й самі пасажири, які видихають тепле та вологе повітря.

Прибрати запотівання досить легко. Потрібно увімкнути режим обдуву чи розморожування лобового скла. У сучасних машинах варто вмикати режим розморожування вікон чи обігрів ніг. У старіших машинах необхідно увімкнути вентилятор на максимальну швидкість й направити повітря на лобове скло.

Тепле повітря здатне поглинати більше вологи, а зовнішнє холодне – сухіше. Поки двигун не прогрівся, то повітря буде прохолодним. Навіть взимку варто вмикати кондиціонер. Він не охолоджує, а осушує повітря, що зменшує запотівання.



Якщо кондиціонера в машині немає, то варто ненадовго відкрити вікно. Сухе холодне повітря поступово нагріється й забере надлишкову вологу з салону. Додатково можна скористатися спеціальними засобами проти запотівання скла, які треба нанести на внутрішню поверхню. Вони створюють тонкий захисний шар, що перешкоджає утворенню крапель.

Окрім того, корисними є поглиначі вологи. Це компактні пакети з гелем, які вбирають воду з повітря. Якщо ж вікна запотівають надто швидко і проблема не зникає, то треба перевірити стан ущільнювачів дверей та вікон. Саме зношена гума пропускає воду, яка накопичується від килимків. Тоді їх треба замінити, щоб зменшити рівень вологи в авто.

Фахівці радять взимку змінювати тканинні килимки на гумові, які не вбирають воду й легкі в очищенні снігу та бруду з взуття.

Навіщо взимку возити котячий наповнювач?

Котячий наповнювач може допомогти водіям, якщо автомобіль застрягне в снігу, створюючи додаткове тертя для зчеплення коліс, пише Express. Потрібно лише посипати наповнювач під колеса, щоб мати змогу легше виїхати.

Не рекомендується використовувати гарячу воду для розморожування лобового скла, оскільки це може призвести до мікротріщин через різкий перепад температур.

Які ще є автомобільні секрети?