Сірі фіранки стануть як нові: цукровий трюк, який повертає білизну

З часом білосніжний тюль сіріє, тому варто періодично кидати його в прання. При найменшій появі зміни кольору, більшість людей вдаються до агресивних хімічних відбілювачів, проте замість них можна використати кращий варіант.

Професійні засоби руйнують ніжні волокна, тому після такого прання доводиться витрачати багато часу на прасування, щоб зробити тюль естетично привабливою, пише City Magazine.

Чим випрати сірий тюль?

Виявляється, вирішити всі проблеми може звичайний цукор. Він є одним з найдавніших натуральних засобів для крохмалення. Наші бабусі не мали доступу до дорогих синтетичних спреїв для зміцнення тканин, тому їм довелося використовувати цукор.

Розчиняючись у воді та вбираючись у тканину, він створює невидиму кристалічну структуру, яка повертає фіранкам їхню "заводську" пружність і форму, яку вони втрачають під час прання.

Окрім того, цукор оптично освіжає колір. Він створює світловідбиваючий шар на поверхні тканини, завдяки чому тюль починає виглядати світлішим. Ключ успіху – у правильному дозуванні й моменті додавання цукру.



Тюль можна легко відсвіжити / Фото Pexels

Спочатку треба випрати тюль у пральній машині з використанням програми делікатного прання, щоб не пошкодити волокна. Після завершення прання є 2 варіанти використання цукру.

Перший варіант полягає у замочуванні фіранок. Потрібно розчинити 5 – 7 столових ложок цукру у теплій воді, занурити в розчин тюль й залишити на кілька годин, щоб вода просочилася у волокна.

Другий варіант більше практичніший. Достатньо розчинити 3 столові ложки цукру в невеликій кількості води й вилити суміш у відділення для пом’якшення тканини перед полосканням.

Перевагою такого прання є не лише білизна тюлю, але й мінімізування праски, оскільки цукровий розчин запобігає утворенню складок. Вийнявши фіранки з барабана, не треба їх сильно викручувати. Поки вони ще вологі їх треба встигнути повісити на карниз.

Вага води потягне їх вниз та вирівняє, а цукор забезпечить фіксацію під час висихання. Господині відзначають, що після такого цукрового прання у кімнаті пахнутиме свіжістю. За бажання, у цукрову воду можна навіть додати краплю ефірної олії.

Тюль бажано прати двічі на рік, але є речі, які вимагають набагато частішого прання, пише Southern Living. До прикладу, постільну білизну, рушники, вхідні килимки та одяг потрібно прати кожного тижня, щоб уникнути розмноження бактерій і неприємних запахів.

