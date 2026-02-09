3 лайфхаки з посудомийною машиною, про які мало хто здогадується

Посудомийна машина вже давно перестала бути просто технікою для миття тарілок. Однак багато власників використовують лише половину її можливостей, навіть не підозрюючи про можливості.

Деякі функції посудомийної машини настільки прості, але чомусь про них не говорять, але вони реально спрощують побут, йдеться в інстаграм-дописі Олени Гордієнко.

Є кілька несподіваних лайфхаків з посудомийною машиною, які можуть змінити уявлення про кухонний помічник.

Які функції приховує посудомийна машина?

Лайфхак №1

Якщо у посудомийну машину не поміщається деко, потрібно просто дістати верхню корзину. Завдяки цьому він легко поміститься в посудомийну машину, тож його не доведеться довго мити від жиру.

Лайфхак №2

Другу корзину можна трішки нахилити. Завдяки цьому вода в чашках не буде накопичуватися, а на дні посудомийної машини не буде ніяких калюж.

Лайфхак №3

Блогерка не радить складати всі прибори в одну сторону. За її словами, краще комбінувати ложки, виделки та ножі. Таким чином вони відмиються краще й будуть без нальоту.

Лайфхаки з посудомийною машиною: дивіться відео

Real Simple пише, що використання посудомийної машини є екологічнішим, ніж ручне миття, оскільки воно призводить до менших викидів CO2 і споживає менше води. Щоб зменшити споживання води та електрики, не мийте посуд попередньо, правильно завантажуйте машину та вимкніть режим сушіння з підігрівом.